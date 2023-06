Daniel Radcliffe elige los dos personajes de 'Harry Potter' que le gustaría interpretar en la serie 

El pasado mes de abril nos enterábamos de que Max estaba preparando una serie reboot sobre el universo Harry Potter. La plataforma tendría la intención de abordar en cada temporada uno de los siete libros que conforman la saga, ahondando así más en los detalles del material original. Un reinicio que ha hecho que muchos comiencen a conformar el posible reparto, incluyendo al propio Daniel Radcliffe.

"Nunca voy a cerrar la puerta a Harry Potter. Eso sería una estupidez por mi parte, pero creo que estaré lo suficientemente feliz como para dejar que alguien más interprete mi personaje", señalaba en el pasado el actor que, durante ocho entregas y más de 10 años, interpretó al mago de Hogwarts en las adaptaciones cinematográficas.

"Me gustaría ser Lupin o Sirius Black. Son personajes geniales. Aunque debo decir que no soy parcial porque me encantan los dos actores que interpretaron a los personajes, tanto David Thewlis como Gary Oldman", declaraba el actor para EW

Daniel Radcliffe continúa triunfando en Hollywood

A sus 33 años, la edad de Radcliffe podría no ser la adecuada para interpretar a personajes como los citados, pero, de seguro, el actor tendrá una puerta abierta en este nuevo reboot.

De igual forma, el británico tiene muy claro que no será la única nueva adaptación que se haga, ya que la franquicia nacida de los libros de J. K. Rowling aún tiene mucho futuro por delante. "Estoy seguro que habrá otras versiones. Sé que no seré el último Harry Potter que vea en mi vida, ya tenemos algunos más", añade Radcliffe.

Por lo pronto, Radcliffe ha conseguido desencasillarse de su papel a golpe de interpretaciones que han sorprendido al público, con títulos tan dementes como Weird: La historia de Al Yankovic, Guns Akimbo o Swiss Army Man, entre otros. Además, el intérprete también confesaba recientemente haber escrito un guion, con el que podría debutar tras las cámaras próximamente.

Mientras tanto, el actor continúa su guerra abierta con J. K. Rowling por el debate sobre la comunidad transgénero y también daba recientemente la bienvenida a su primer hijo junto a Erin Darke.

