Fernando Tejero sobre el dinero que le sigue dando 'Aquí no hay quien viva': "Solo faltaría"

A 19 años de que haya concluido Aquí no hay quien viva, el fenómeno está lejos de evaporarse. Más allá de haberse remodelado a través de una longeva serie que aún disfruta de buena salud, como es La que se avecina, la presencia de la ficción original de los hermanos Caballero en plataformas de streaming ha seguido viva a través del redescubrimiento de nuevas generaciones, y de la afloración de memes en Internet. También ha hecho su parte la televisión en sí, que nunca ha dejado de emitir reposiciones de Aquí no hay quien viva asegurándose de que la serie no abandone el recuerdo de la audiencia y que se consolide como la ficción más exitosa que ha dado la industria televisiva patria.

Hay pruebas de ello en todas partes, pero quizá la principal sea que cada uno de sus intérpretes, trabajen en lo que trabajen y estrenen lo que estrenen, van forzosamente a afrontar alguna pregunta relacionada con Aquí no hay quien viva en la entrevista de turno. Lo último es una conversación con Fernando Tejero en el programa Martínez y hermanos, de Movistar+, donde quien interpretara al portero Emilio ha reflexionado sobre el fenómeno, y sobre cómo hoy día sigue enriqueciéndose con él. Dani Martínez le ha preguntado, así, por el dinero que debe embolsarse con las reposiciones de Aquí no hay quien viva, y Tejero replica: “Hombre, solo faltaría. Qué menos que por todo lo que te pasa en la calle con las fotos o que te llamen, luego te llegue algo de las reposiciones”.

Al igual que ha pasado con otros compañeros del reparto original Tejero lleva un tiempo militando entre las filas de La que se avecina, donde interpreta a Fermín Trujillo. El actor admite que, aunque La que se avecina sea un éxito inagotable, la televisión “sigue repitiendo” Aquí no hay quien viva, “y siguen viéndote ahí”. “Prefiero seguir llevándome la pasta y bienvenido sea”, afirma en función a combinar los papeles de Emilio y Fermín para que el sueldo nunca falte. La conversación luego ha pasado a girar sobre el recuerdo colectivo de Desengaño 21. “Todavía me hablan de Aquí no hay quien viva por la calle, ¡y ya hace veintitantos años!”, exclama Tejero con cierta sorpresa.

“El otro día estaba cenando con Malena Alterio y me comentaba que ha estrenado tres películas pero en la promo le siguen hablando de la serie”, prosigue refiriéndose a su compañera de Aquí no hay quien viva, y amiga íntima, que interpretara a otro personaje tan querido por el público como Belén. “Me decía ‘creo que tú y yo vamos a morir como Antonio Ferrandis’. Tenía una carrera de la hostia, con el primer Oscar español por la película de Garci, y cuando se murió, se murió Chanquete. Espero no morirme y que se muera Emilio”. Ferrandis, en efecto, participó tanto en Verano azul como en la película de José Luis Garci Volver a empezar, pero la cultura popular ha preferido quedarse con su primer papel.

