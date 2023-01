Amor, escándalo y serie B: 'La guarida' y lo que rodea al tándem Neil Marshall-Charlotte Kirk

En la trayectoria de Neil Marshall destacan las películas de culto Dog Soldiers y The Descent. Los ecos de ambas activan de partida el interés por La guarida, ahora estrenada en España. Una vuelta a las raíces que no obstante viene revestida de cambios, ya que por el camino su carrera se ha resentido y porque se enmarca en la etapa definida por la relación de pareja y la alianza profesional con Charlotte Kirk, actriz de controvertido pasado en Hollywood.

La guarida, título español de The Lair, exhibida el año pasado en Sitges, donde Marshall recibió un galardón honorífico, ratifica que el director y Kirk van a dedicarse a hacer largometrajes juntos en el cauce de la marcada serie B. Un tándem que remite, sin por supuesto poderse equiparar por las diferencias existentes, al de Paul W. S. Anderson y Milla Jovovich. El primer paso a este respecto fue el filme de brujería The Reckoning (2020). Y en el horizonte de ambos aparece Duchess.

Kirk protagoniza la propuesta y la produce junto a Marshall, aunque lo más chocante es que la intérprete también haya trabajado con el director en el guion, como no obstante ya ocurrió en The Reckoning. La guarida despierta la simpatía del aficionado afín y presenta aspectos de los que le gustan, lo que no quita que le pesen un inicio algo plomizo y el lado adverso de su notorio perfil bajo, con un componente desvergonzado que suscita dualidad.

En el foco en 2020 y 2021

Charlotte Kirk, en una imagen de 'La guarida' (A Contracorriente)

Antes de profundizar en la película, el hecho de que se trate del segundo proyecto conjunto de Marshall y Kirk lleva a pensar irremediablemente en los orígenes de su relación y en lo que la actriz 'llevaba en la mochila'. Kirk protagonizó los escándalos sexuales que provocaron la caída de los altos ejecutivos Ron Meyer (NBC Universal) y Kevin Tsuhijara (Warner Bros.).

Estos episodios estuvieron en el foco de la prensa estadounidense en 2020 y 2021 y dieron lugar a un verdadero culebrón, bastante complejo además al estar incluso condicionado, en el caso de Meyer, por un pago de por medio y un intento de extorsión de Kirk al directivo, movimiento en el que llegó a decirse que Marshall estuvo implicado.

Como secundarios de un serial que ha conllevado acusaciones, abogados y vistas en el juzgado aparecen también Avi Lerner (Millennium Films), James Packer y el director y productor Brett Ratner (lo que no extraña dado su historial).

La alambicada situación hace pensar en hechos por desgracia reconocibles de tan antiguos que son: los acercamientos íntimos para ascender y mejorar la posición profesional, las promesas, sus incumplimientos, las propuestas indecentes a cambio de impulsar una carrera, la 'cruz' si la mujer no se presta a las exigencias, lo consensuado, lo forzado… Posiblemente en lo relativo a Kirk y a los poderosos nombres de Hollywood intervengan, en porcentajes por determinar, todos los elementos anteriores.

Marshall y el rodaje de 'Hellboy'

Y no hay que olvidar, como se ha indicado, el deterioro de la trayectoria de Marshall a raíz de la tormentosa producción de Hellboy (2019), el proyecto concebido por el británico para retomar la senda cinematográfica tras un periodo dedicado, por las circunstancias y el cambio en la industria, a la televisión (se recuerdan sus aportaciones a Juego de tronos).

En su momento trascendió que Marshall conoció a Kirk, que se postulaba para un papel en el filme, y que se enamoró perdidamente de ella. Supuestamente la intérprete (entonces de carrera más que discreta con participaciones en Vice y El último disparo, filmes adscritos a la mala época de Bruce Willis, como grandes logros) no convenció a los productores, lo que enfadó a Marshall, que entonces decidió que iba a centrarse en hacer películas con Kirk.

Por ahí vinieron parte de los problemas, que incluyeron repetidas ausencias de Marshall del rodaje y que se sumaron a los roces del autor con David Harbour y Ian McShane, a los reshoots… Ya se sabe que en Hellboy hubo mucha trastienda, de ahí lo fallido de la obra, al menos en cuanto a la versión estrenada en salas.

Sobre 'La guarida'

Imagen de la película 'La guarida' (A Contracorriente)

Volviendo a La guarida, las indicadas resonancias de Dog Soldiers y The Descent afloran por la esencia canalizada y por aspectos como las criaturas amenazantes y el pequeño grupo. Se palpa que Marshall, responsable asimismo de las reivindicables Doomsday y Centurión, se encuentra lejos de su momento de esplendor creativo, pero exhibe detalles de edición y plasmación que señalan que retiene su oficio.

El filme se corresponde con un tipo de cine cada vez menos presente, a la serie B de la vieja escuela, y por ello desprende su encanto, conexión compatible con la realidad de que algunas de sus limitaciones van en su contra.

La historia muestra a una piloto de combate británica cuyo avión es derribado en una zona insurgente de Afganistán. En su huida y enfrentamiento con los terroristas se esconde en un búnker de la época soviética en el que descubre de manera impactante que hay unos extraños y violentos monstruos. Un hallazgo del que advierte a los soldados de la medio desmantelada base estadounidense cercana, que al principio no le creen.

Los diálogos, de los que solo se dan en la serie B, las descabelladas salidas a las situaciones que surgen y el diseño de las criaturas, atractivo por lo viscoso y a la vez cutre por lo del parecido con las masillas de los Power Rangers, concentran al mismo tiempo lo bueno y lo malo.

Ocurre también con retratos como el del comandante con el parche en el ojo y con la interpretación de Kirk. La británica se esfuerza y a ratos convence en el arquetipo que representa dentro de que no consigue trascender su condición de actriz de cuarta fila. El más entonado del reparto, sin moverse de lo funcional, es Jonathan Howard.

Cartel español de 'La guarida' ('The Lair') (A Contracorriente)

En cualquier caso, La guarida posee rasgos que ejercen complicidad y que la hacen una película curiosa. Y cosas como la razón por la que los rusos invadieron Afganistán, arrebatadora de puro delirante, y los créditos finales al estilo Depredador le confieren puntos extra.

