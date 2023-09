Luis Merlo: "Si 'La que se avecina' se estrenara hoy en día, la gente se echaría encima"

La que se avecina está muy próxima a regresar con su temporada 14, en la que ya es la serie de comedia más longeva de la historia de España. Durante las últimas cinco, Luis Merlo ha sido vecino tanto de Mirador de Montepinar como de Contubernio 49, volviendo a trabajar tras Aquí no hay quien viva con los hermanos Caballero, los cuales van a seguir haciendo la serie tal y como ellos deseen sin prestar atención a cómo se la toman la gente.

Tras las polémicas palabras de Isabel Ordaz acerca de las dos series, el actor ha sido preguntado por ello en una entrevista con Vertele y junto al Carlos Areces (Balada triste de trompeta, 2013 y cantante de Ojete Calor). El madrileño, que interpreta a Bruno, no está de acuerdo con las palabras de su excompañera de reparto, pero además también ha profundizado en otras cuestiones, como la audiencia o si la serie es apropiada para ciertos sectores del público.

¿Cómo es el humor de 'La que se avecina'?

"Considero que son dos series tremendamente distintas en las que reina la comedia", ha afirmado el actor al ser preguntado. "Aquí no hay quien viva era una comedia con humanidad, ternura y afectividad que estaba muy patente, mientras que La que se avecina es mucho más macarra y cuya afectividad está latente, por debajo".

Luis Merlo en 'Aquí no hay quien viva' y 'La que se avecina'. Cinemanía

Además, confiesa que no comparte las palabras de Ordaz sobre las dos series: "Eso no significa que 'La que se avecina' haya dañado el humor, y estoy casi siempre de acuerdo con Isabel. Yo que he hecho las dos, tengo que decir que Aquí no hay quien viva era un género con un ritmo muy distinto, no había personajes malditos, pero sí tiernos, curiosos, cotillas... y La que se avecina es de género farsa, un guiñol, una exageración tremebunda. Creo que no podría empezar a hacerse ahora porque es muy políticamente incorrecta".

"Si tuviera un hijo no sé si le dejaría ver la serie"

Merlos, que ya se mostró en desacuerdo con Ordaz, defiende que cada serie tiene su tiempo: "Hace 22 años, Aquí no hay quien viva trataba con normalidad cosas que no se habían visto hasta entonces en la ficción, como una pareja gay enamorada sin el tópico de reírse, y quiero pensar que ayudó a superarlo. Hoy no sé si tendría el avance que tuvo".

Fernando (Adrià Collado) y Mauri (Luis Merlo) en 'Aquí no hay quien viva' Cinemanía

Además, también recalca que ambas series "han vivido su momento", aunque una "ha heredado por tantísimas temporadas unos personajes tan malditos que dicen unas barbaridades tan fuertes solo porque se estrenó hace muchos años. Si La que se avecina se estrenara hoy en día, se echaría encima la gente", afirma, y también lanza una reflexión al público: "Los niños de siete, ocho y nueve años se saben los diálogos. Si tuviera un hijo no sé si le dejaría ver esta serie con siete años".

Luis Merlos no ve 'La que se avecina'

La que se avecina lleva emitidos 194 episodios hasta la fecha, aunque Luis Merlos reconoce que no ve la serie, aunque no por un motivo relacionado con ella: "No me gusto a mí mismo como actor. Me pongo muy nervioso, miro algún capítulo para chequear que el trabajo está en los parámetros que tiene que estar, pero veo muy poco".

Además, también reconoce que la serie bajado en cuota de pantalla cuando se emite en Telecinco, pero que la razón está clara: "Bajan porque ya lo ha visto mucha gente en Amazon Prime Video". La plataforma todavía no ha anunciado cuándo llegará la temporada 14 de la ficción, aunque cada vez falta menos para que los vecinos de Contubernio 49 vuelvan a vivir numerosas situaciones cómicas.

