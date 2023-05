'La reina Carlota': ¿quién es India Amarteifio, la protagonista de ‘Los Bridgerton’?

Tras dos exitosas temporadas de la serie 'Los Bridgerton', el spin-off prometía no pasar desapercibido. Y así ha sido. La precuela, que está entre el contenido más visto en Netflix, se centra en la historia de la reina Carlota (y su particular versión en la ficción de Carlota de Mecklemburgo-Strelitz) —interpretada por Golda Rosheuvel— y su enlace matrimonial con el rey Jorge (Corey Mylchreest).

La versión joven de la reina Carlota la interpreta India Amarteifio y, aunque la actriz de 22 años no es precisamente novata —ya la hemos visto en Doctor Who y The Magician's Apprentice— es ahora con La reina Carlota que la carrera de británica ha tomado otro rumbo más internacional.

Phoebe Dynevor fue la primera en acaparar todas las miradas como Daphne Bridgerton en la primera temporada; y Simone Ashley, como Kate, en la segunda; ahora, es el turno de India Amarteifio.

¿En qué series ha trabajado India Amarteifio?

Amarteifio hizo su debut cinematográfico en Military Wives ('Mujeres a coro') en 2019; también pudimos ver a una India adolescente de forma muy esporádica en la primera temporada de Sex Education. Ahora, la responsabilidad de interpretar a una joven Reina Carlota no era poca: Golda Rosheuvel había dejado el listón muy alto y a la actriz le tocaba responder a muchas cuestiones sobre el carácter —lleno de luces y sombras— de la complicada reina.

India Amarteifio en 'Sex education'. Sex Education

El camino de la actriz no ha hecho más que empezar. Tras salir en la serie de Shonda Rhimes, con sus inconfundibles peinados coronados en un particular estilo afro, la joven actriz ya protagoniza los titulares de las mejores cabeceras de moda y ha salido en otras tantas portadas, como en la de la versión inglesa de Harper's Bazaar.

La intérprete ya cuenta con más de 250.000 seguidores en Instagram, una cifra que promete seguir subiendo, gracias a su particular historia de amor que con otras actrices de la misma serie las ha catapultado hasta los 4 millones.

En la precuela también podemos ver a una joven Lady Danbury, personaje interpretado por Arsema Thomas y, cuyas críticas ya la definen como un talento emergente que ha sabido aprovechar la voz de la experiencia de la veterana Adjoa Andoh, en la versión adulta del personaje.

Adjoa Andoh (Lady Danbury) NETFLIX / ADJOA.ANDOH / INSTAGRAM

Desde su estreno hace cuatro días, la serie La reina Carlota: Una historia de Los Bridgerton se ha convertido en una de las más vistas y, dentro de la pantalla, supone la inserción social en la alta sociedad de un colectivo totalmente integrado en las dos primeras temporadas de Los Bridgerton, tan criticadas por obviar el racismo de la época.

Reina Carlota junto a Jorge III y sus hijos Página oficial familia real británica

En la vida real Carlota y Jorge se casaron a las seis horas de conocerse cuando ella tenía 17 años, el rey Jorge III, 23. Tuvieron más de diez hijos, por lo que fue una relación fructífera que sirve de inspiración en la serie. ¿Cuánto hay de real en la historia de ficción? Aunque ponemos en duda que la reina Carlota de Mecklemburgo-Strelitz intentara trepar por un muro con enredaderas para huir de Jorge III, sí se sabe que la historia de Carlota y Jorge de Inglaterra fue de todo menos convencional, por lo que la historia es digna de película, o en este caso, de serie.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.