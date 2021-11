Shonda Rhimes cree que Regé-Jean Page tomó una decisión "muy inteligente" al abandonar 'Los Bridgerton'

Durante las pasadas Navidades, Netflix volvía a conquistar la ficción en streaming gracias a Los Bridgerton, un éxito absoluto entre sus usuarios que catapultó a Regé-Jean Page a la fama. No en vano el británico era el encargado de dar vida a Simon Basset, duque de Hastings, el protagonista con miedo al compromiso de la primera entrega.

En abril, el actor anunció que no estaría en la segunda temporada de la ficción basada en las novelas de Julia Quinn, centrada esta vez en el primogénito de la familia Bridgerton, Anthony (Jonathan Bailey). Si bien es cierto que en El vizconde que me amó, la novela que adaptará la segunda entrega, la presencia del duque es mucho menor, los fans esperaban reencontrarse con Page en pantalla, como harán con Phoebe Dynevor (Daphne Bridgerton).

Ahora, en una entrevista para Variety, la productora Shonda Rhimes se ha referido a la partida del actor. "Me dijo, con razón: 'Firmé para hacer esta encantadora historia, esta narración que tenía un final. ¡Estoy bien!", ha contado Rhimes: "No lo culpo por eso. Creo que fue muy inteligente al dejar la perfección como perfección".

En la entrevista, la exitosa productora también ha aclarado que invitaron a Page a regresar a la ficción, aunque no cree que vuelva a aparecer en Los Bridgerton: "Y esta es la razón: él es una estrella enorme ahora mismo. Como me gusta decir, la idea de que escribiéramos a Regé para estar por ahí al fondo no tiene sentido para mí. '¿Qué haría?'. Eso digo yo".

Nuevos proyectos

Recordemos que Page, por su parte, ya señaló que su paso por la serie fue "un placer y un privilegio" y que fue "un honor" para él ser parte de la familia Bridgerton. Sin embargo, ha preferido alejarse del fenómeno que lo ha encumbrado y centrarse en otros proyectos.

Sin ir más lejos, lo veremos pronto en la nueva Dragones y mazmorras que prepara Paramount, así como en el reboot de El Santo o en The Grey Man, película de gran presupuesto que produce la misma Netflix y protagonizan Chris Evans y Ryan Gosling. También prepara un filme de robos a cargo de Noah Hawley y los hermanos Russo.

