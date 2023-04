Los nuevos estrenos de series de Netflix está bien, pero mucho mejor es conseguir mantenerse en lo más alto de las listas de esta plataforma durante años. Este es el caso de ‘El Príncipe’ que, después de casi una década después, se encuentra en el top 3 de las series más vistas no solo en el mes de abril, sino en el último año.

Pero… ¿cuál es el motivo del éxito de esta ficción nacida en Telecinco? Lo cierto es que, aunque aparentemente parezca una serie española del montón, son varias las claves que le han impulsado a llegar a lo más alto en la plataforma de pago más concurrida por excelencia.

El primer gran papel entre Álex González e Hiba Abouk

La serie sido un punto de inflexión para la relación profesional entre Álex González e Hiba Abouk, los protagonistas de la serie. Aunque ambos ya habían realizado algunos trabajos en televisión como personajes secundarios, ‘El Príncipe’ significó dar un salto mayor a la fama al tener un papel principal en la ficción.

El guion de 'El Príncipe' fue rechazado por todas las cadenas

Los creadores de ‘El Príncipe’, César Benítez y Aitor Gabilondo, estaban dispuestos a llevar a la pequeña pantalla esta ficción desde su creación. La historia era perfecta y tenía todos los requisitos para convertirse en uno de las mejores del momento en el panorama español.

Pero en una entrevista confesaron que todas las cadenas generalistas rechazaron su propuesta, incluso Telecinco. Ya fue en última instancia cuando la cúpula de Mediaset dio su brazo a torcer y aceptó el proyecto que exponían de ‘El Príncipe’, aunque con algunos cambios exigidos por la cadena donde pedían un mayor protagonismo del amor entre Fátima y Javier Morey.

Reparto de 'El Príncipe' El Periódico

Mucha acción: trata el terrorismo a la perfección

Los giros inesperados de guion y el final de los capítulos que terminaban con la tensión llevada al límite. ¿Cómo terminará la historia entre Morey y Fátima? ¿Triunfará el amor entre ellos?

La audiencia estaba completamente enganchada con el romance de los dos protagonistas (y los actores) Álex González e Hiba Abouk. No obstante, el terrorismo era el tema central de esta ficción, donde abordaba a la perfección el tema del yihadismo con escenas de auténtica acción y espectáculo.

Además, también abordaba otros asuntos de interés social y que representan muy bien la más pura realidad de Ceuta, ciudad donde transcurre la historia, como la corrupción de los altos cargos públicos o los conflictos entre barrios de clase baja.

Dos temporadas, lo suficiente

Lo importante no es la cantidad, sino la calidad. Y esto es extrapolable también al cine en todas sus modalidades, ya sea en la gran o pequeña pantalla. Por mucho éxito que tenga una serie, no se puede estirar una historia cuyo argumento no da para más, y esto hay que priorizarlo antes que cualquier interés.

Los creadores de 'El Príncipe' sabían que la historia entre Morey y Fátima daba para dos temporadas y que si la cadena pedía alargarla, era fundamental cambiar por la serie a grandes rasgos. Esto hace valorar también la esencia de cada capítulo, que ha plasmado muy bien la historia de amor, sin perder el hilo central de la trama, el terrorismo.

Amor imposible y tensión sexual

La historia de amor entre Fátima (Hiba Abouk) y Javier Morey (Álex González) es evidente que ha sido el mayor gancho de ‘El Príncipe’.

Tramas de acción, amor y tensión continuo, giros inesperados de guion y un extraordinario equipo artístico y la acertada combinación de amor, acción y suspense son las principales claves del éxito de El Príncipe, una serie que ha traspasado las fronteras nacionales para conquistar a los telespectadores de otros países ensalzando muy bien las figuras de los protagonistas estrella.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.