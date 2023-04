La película de animación más riquiña de la historia

Marcel, la concha con zapatos, en Movistar Plus +

“¿Sabes qué uso para atar mis esquís al coche? ¡Un pelo!”. “¿Y sabes qué son mis esquís? ¡Uñas de los pies!”. Al habla Marcel, probablemente la única concha marina que ha protagonizado un largometraje a lo largo de la historia del cine. Una caracola antropomórfica, con calzado y rutinas humanas y un corazón desproporcionado para su diminuto tamaño de la que es imposible no encariñarte. Que el artefacto narrativo elegido por Dean Fleischer-Camp para presentárnoslo sea el del falso documental solo añade más monería al asunto.

Cualquiera pensaría que escuchar durante una hora y media a una concha parlante sobre las ventajas y desventajas de ser tan pequeñita en un mundo tan grande podría ser aburrido. Falso. Fleischer-Camp y Jenny Slate, guionista y voz de Marcel, siguieron en su salto al largometraje la fórmula que tan bien les había funcionado en Marcel, the Shell with Shoes On, el corto viral con el que consiguieron en poco tiempo 30 millones de visionados. Incorporando, además, en su salto al formato largo la fama alcanzada por Marcel en YouTube y la presencia de Fleischer-Camp como documentalista dentro de la película.

Otra de las bazas que jugaron, y bien jugada, fue la incorporación de un segundo personaje. Se trataba de Nana Connie, la abuela de Marcel a la que interpreta con extrema ternura Isabella Rossellini. Nana Connie es una concha entusiasta y comprensiva, adora las labores de jardinería y el programa televisivo 60 Minutes, pero está empezando a mostrar los primeros signos de demencia. Eso añade urgencia al plan de Marcel, aprovechando su fama en el audiovisual, para encontrar a su familia formada, qué genialidad, por esos objetos que perdemos por la casa. Esta misión no solo le da un sentido a Marcel, la concha con zapatos. Le da una profundidad que nunca creíste que una película sobre una caracola pudiese tener.

Mientras esperamos a lo nuevo de Jonathan Glazer en Cannes

Sexy Beast, en Filmin

Jonathan Glazer estrena película nueva en el próximo Festival de Cannes y hasta que podamos verla aquí la espera será la larga, mucho me temo. Por eso, conviene ir calentando motores con su filmografía anterior, tanto con Birth como con la fascinante Under the Skin, pero también, por qué no, con su ópera prima.

Coproducción con España (ojo a la música de Roque Baños, un capolavoro), Sexy Beast nos traslada a la tórrida Almería, donde un gangster inglés de medio pelo vive la vida retirado de la, según él, mugrienta madre patria y del crimen organizado.

Hasta que su antiguo jefe (un Ben Kingsley desatado, uno de los mejores psicópatas de la historia del cine) aparece por allí para volver a reclutarlo y la cosa, obviamente, se complica como en las buenas películas de gangsters.

Viva Joaquin Phoenix

En realidad, nunca estuviste aquí, en Prime Video

En realidad, nunca estuviste aquí CINEMANÍA

En esta casa nunca nos cansamos de celebrar el talento de Joaquin Phoenix, uno de los mejores actores de su generación. Aquí, además, se junta con el de otra cineasta superdotada como es Lynne Ramsay.

En realidad, nunca estuviste aquí es un oscurísimo neo-noir basado en una novela de Jonathan Ames que nos presenta a un mercenario traumatizado (Phoenix bordándolo tanto que se llevó el premio al Mejor actor en el Festival de Cannes) contratado por un político para rescatar a su hija pequeña, secuestrada por una red de prostitución infantil.

El visionado de En realidad, nunca estuviste aquí no te dejará indiferente. Y, déjame decirte una cosa, nunca volverás a ver un martillo de la misma forma.

Un 'Mentes peligrosas' a la bonaerense

El suplente, en Netflix

Fotograma de 'El suplente' Cinemanía

¿Os acordáis del rollazo que tenía Michelle Pfeiffer en Mentes peligrosas? Con menos épica que aquella pero con mayor verosimilitud, Diego Lerman construye este relato social sobre un profesor de instituto con el que participó en la última edición del Festival de San Sebastián.

Juan Minujín es ese profesor bonaerense que, cansado de la universidad, acaba en un instituto en un barrio marginal. Si bien su calado en sus alumnos concentra gran parte de la trama del filme, es su relación con su padre entregado a las causas sociales (genial Alfredo Castro en las antípodas de lo que estamos acostumbrados a verle) y con su hija y exmujer (Bárbara Lennie) lo mejor de la película.

