Álex González, de boxeador a narcotraficante en 'Operación Marea Negra': "Fue una hazaña a la altura de Cristóbal Colón"

Antes que una miniserie de cuatro capítulos, iba a ser una película. Antes de tener muchos personajes, iban a ser solo unos pocos. Antes de inspirarse libremente en un suceso real, iba a basarse estrictamente en lo ocurrido. Operación Marea Negra, el trepidante thriller de acción que firma Daniel Calparsoro y protagoniza Álex González (El príncipe), disponible en Prime Video desde el 25 de febrero, es el resultado de ese cambio de rumbo.

“Conocí la noticia cuando Mamen (Quintas) y Julio (Casal) –de Ficción Producciones (3 caminos, Vivir sin permiso)– me hablaron de ella. Siempre pensamos que era una historia muy cinematográfica. Al principio, iba a ser una película de un solo personaje, pero luego se decidió que mejor fuera una serie con más personajes y que pasaran más cosas. Estaba todo basado y no inspirado, ya que querían ser muy fieles a la historia. Por mi parte, también estuve buscando mucha información de Agustín, el personaje real. Pero hubo un momento en que todos decidimos que era mucho mejor, creativamente, que estuviera inspirado”, detalla el protagonista.

La ‘hazaña’ de Álex González en la ficción y de Agustín Álvarez en la realidad fue esta: en noviembre de 2019, un semisumergible de construcción artesanal atravesó el océano Atlántico, desde Brasil hasta Galicia, con tres toneladas de cocaína en su interior. Che, que así se llamaba esa nave, fue interceptada en la costa gallega y la operación policial supuso un hito al tratarse del primer narcosubmarino detenido en Europa.

Un púgil con mucha mar

Lo que sucedió en los meses previos a esta ‘proeza’ es lo que, primeramente, cuenta Operación Marea Negra, poniendo el foco en su protagonista: Nando, un joven gallego campeón de España de boxeo amateur. Un primer rasgo del personaje que, por tercera vez en la ficción, ha subido al ring a Álex González. “Al principio, estaba un poco reticente. Daniel [Calparsoro, el director] me decía: ‘Álex, no te equivoques, que esto no es un boxeador que sale al mar, es un marinero que boxea’. Y es verdad, porque luego en la serie hay muy poco de boxeo”, cuenta el actor. Precisamente, fue esa pincelada la que le ayudó a encontrar el estímulo de Nando para abandonar la “vida decente”, en palabras de su abuelo (Manuel Manquiña), y pasarse al “lado oscuro” al aceptar un primer encargo de su prima (Nerea Barros), hija de Valdés (Miquel Insua), uno de los jefazos de la cúpula del narcotráfico entre Galicia y Portugal.

“Hay una motivación en Nando que es obvia, que es el dinero, pero a través de los combates de boxeo me di cuenta de otra. Al final, un ring es como un escenario al que sales para que todo el mundo te pueda ver y aplaudir, para que te reconozcan. Él está sediento de reconocimiento y, de repente, ve que a través del boxeo no puede ser, que ser un buen marinero tampoco le da el suficiente. Hasta que le piden que se vaya a Brasil a traer un semisumergible y, después de toda esta odisea, se da cuenta de que su valía no está ni en el boxeo ni como marinero sino que es un héroe porque ha conseguido una hazaña que está a la altura de Cristóbal Colón o de Magallanes: cruzar el Atlántico en esa cascarria hecha a mano, persiguiéndole la DEA, la Guardia Civil, sin combustible, sin comida, sin agua. Es ahí cuando se descubre a sí mismo y se da cuenta de su gran fuerza interior”, desgrana Álex González.

El protagonista de Operación Marea Negra sale a pescar cada mañana con su abuelo y echa horas como vigilante en la lonja de Vigo. Es un currante sin recursos económicos, que se verá obligado a buscar otros medios para ganarse la vida. “Hay algo que comprendí muy bien el día en que fui a que me enseñaran a pescar. Cinco de la mañana en Galicia, que todavía quedan tres horas para que amanezca, lloviendo… Vuelves oliendo a pescado, que eso no se te va ni con tres duchas… En un día normal puedes ganar 30 o 40 euros y, en uno bueno, con suerte, 80. Así el resto de tu vida. En la otra balanza, conseguir 700.000 euros por dos semanas de trabajo y encima te dicen que eres la hostia. Esto me ayudó a entender la encrucijada en la que se encontraba el personaje de Nando”, matiza.

Narrados los preámbulos, dentro del narcosubmarino cuya travesía acapara el grueso de la serie, tres hombres (el propio Álex González junto al colombiano David Trejos y el brasileño Leandro Firmino) sobreviven a tormentas, corrientes, averías, hambre, peleas y un constante acoso policial. Fue un rodaje duro. “Fueron tres semanas, hacía mucho calor y estábamos en un espacio muy pequeño. Encima, los actores no podíamos quitarnos el neopreno porque el micrófono iba por dentro y quitártelo y ponértelo era un rollo. Había jornadas que se hacían larguísimas…”, confiesa.

Pero, a pesar de la dureza, celebra la suerte de haber trabajo a las órdenes de Daniel Calparsoro, el rey del thriller de acción. “Soy muy fan de Daniel, me gusta como director y como hombre. Me cae muy bien y me entiendo perfectamente con él. Creo que es un hombre muy capaz, un director que consigue que todos los departamentos adquieran su máximo nivel y que todo parezca mucho más poderoso. Tiene la habilidad de sacar lo mejor de cada persona. ¡Es un gran capitán! Para mí es de los pocos directores que consiguen un equilibrio perfecto entre la fotografía y la interpretación”, asegura.

Operación Marea Negra, coproducida con la compañía lusa Ukbar Filmes, completa su reparto internacional con los portugueses Nuno Lopes (White Lines), Lúcia Moniz (Love Actually) y Luís Esparteiro (Super Pai); los españoles Luis Zahera (El reino), Xosé Barato (Alba) y Carles Francino (Las chicas del cable); y el brasileño Bruno Galiasso (Marighella).

