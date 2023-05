[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE LA REINA CARLOTA]

Netflix ha encontrado en Los Bridgerton, la serie nacida de las novelas de Julia Quinn, un filón narrativo que suma adeptos con cada nueva temporada. A la espera de que nos volvamos a reencontrar con la familia Bridgerton en la tercera entrega de la ficción, que se centrará en la historia de amor entre Colin Bridgerton (Luke Newton) y Penelope Featherington (Nicola Coughlan), la plataforma ha ampliado la saga con La reina Carlota: Una historia de los Bridgerton.

Esta precuela, que está entre el contenido más visto del servicio de VOD, ahonda en la juventud de la reina Carlota (Golda Rosheuvel de mayor, India Amarteifio de joven), cuando la monarca llega a Londres para casarse con el rey Jorge (Corey Mylchreest).

Este enlace real desemboca en un gran romance que, además, provoca un cambio social determinante, creando el mundo de 'Ton'. En sus seis episodios, asistimos a esa transformación entre las clases altas londinenses, así como a la revolución que supone la llegada de Carlota a la vida del resto de personajes.

Sobre todo, a la de su marido, que sufre una enfermedad que lo aleja de ella en los primeros episodios, o de Lady Danbury (Adjoa Andoh de mayor, Arsema Thomas en su juventud), que trata de adaptarse y encajar en el nuevo clima social.

Aunque, en principio, la serie ha sido concebida como miniserie, su final deja las puertas abiertas a nuevas aventuras de Carlota, Jorge y el resto de personajes en su juventud. Por lo pronto, analizamos el desenlace recordando todo lo que pasa en el último episodio, Las joyas de la corona.

Carlota y Jorge, juntos ante la adversidad

Carlota y Jorge en 'La reina Carlota' Cinemanía

La historia de amor entre la pareja protagonista ha estado marcada por la salud mental del monarca, aquejado de algún trastorno sin diagnosticar que lo alejaba de su esposa. En su empeño por ser un rey digno de Carlota, Jorge se sometía a tratamientos crueles a las órdenes del doctor Monro (Guy Henry), pero Carlota aparecía en Kew para alejarlo de las torturas del médico y hacerse cargo de él.

Pese a los intentos del rey por alejar a su mujer para no hacerle daño con su dolencia, al final Carlota consigue que este reconozca que la quiere y ambos se deciden trabajar en su unión. Jorge arranca el último episodio de mejor humor y con días buenos junto a su esposa, como el nacimiento de su primogénito, en el que asiste a Carlota, pero pronto su enfermedad vuelve a atacar.

El rey se ve obligado a dar un discurso frente al Parlamento para demostrar así que es un soberano apto, pero, al trasladarse al lugar, es incapaz de salir de su carruaje, invadido por el pánico. Al volver a Buckingham House, Carlota se muestra comprensiva y lo acompaña cuando este se oculta debajo de la cama. Ambos mantienen ahí una conversación íntima, con Jorge diciéndole a su mujer que no puede darle el futuro que se merece, y esta asegurándole a él que juntos son un todo.

Además, le proponer traer al Parlamento a él organizando un baile en Buckingham House para celebrar el nacimiento de su hijo. Cuando están por salir al encuentro de sus invitados, al rey empieza a temblarle la mano, primer síntoma de que puede darle una de sus crisis nerviosas, pero Carlota lo agarra y consigue calmarlo pidiéndole que solo se fije en ella.

Finalmente, el baile es todo un éxito e incluso la princesa Augusta (Michelle Fairley) le da las gracias a la protagonista por hacer feliz a su hijo. Además, cuando el evento está por terminar, Carlota le cuenta a Jorge que vuelve a estar embarazada (como sabemos, la pareja llegará a tener 15 hijos). Así, los despedimos con su matrimonio más sólido que nunca y a la espera de su segundo retoño.

Carlota y Jorge, años después

Las versiones más mayores de Carlota y Jorge en 'La reina Carlota' Cinemanía

La reina Carlota muestra la juventud de la reina Carlota y su matrimonio con Jorge, pero también nos permite echar un vistazo al futuro de la soberana, justo en el presente en el que se sitúa Los Bridgerton. En ese contexto, vemos a la reina enfocada en que sus hijos le den un heredero al trono. Sus retoños Jorge IV (Ryan Gage) y la princesa Elizabeth (Sabina Arthur), en nombre de todos los hermanos, llegan a reunirse con su madre para expresarle lo cruel que ha sido exigiéndoles descendencia.

Así, vemos que, en su desesperación por ser reina y esposa, se ha olvidado de ser madre y no ha mostrado compasión ante la muerte de la mujer e hija de Jorge, ni por los abortos de Elizabeth. En el último episodio, aparecen su hijo, el príncipe Edward (Jack Michael Stacey), y su mujer Victoria (Florence Dobson) para decirle que están esperando una niña. Sí, la reina Victoria está en camino.

Tras fundirse en un tierno (y sorprendente) abrazo con su hijo, la reina Carlota se dirige en carruaje al encuentro con Jorge (esta vez interpretado por James Fleet) en Kew para contarle la noticia. Su marido está en medio de uno de sus episodios, pintando en la pared, totalmente ido. Es entonces cuando la reina, siguiéndole el juego, le pide que se meta bajo la cama con ella para huir de los cielos juntos.

Así, el final de la serie conecta con un momento previo del episodio, en el pasado, cuando Carlota y Jorge se escondían bajo la cama tras la crisis del rey en su viaje al Parlamento. Esta vez, la pareja se reencuentra bajo la cama y Jorge recupera la conciencia cuando su mujer le cuenta que su linaje sigue vivo. Ambos se besan y Jorge recuerda que Carlota no saltó el muro, en referencia al momento que compartieron antes de su boda.

La reina Carlota se despide con este matrimonio demostrando lo mucho que se quieren pese a las adversidades y al paso del tiempo. Los despedimos debajo de la cama, asomando sus pies, tras esta conmovedora conversación.

Una amistad en peligro

Violet Bridgerton y Lady Danbury en 'La reina Carlota' Cinemanía

Poco imaginaban los seguidores de Los Bridgerton que el pasado de Lady Danbury estaba muy ligado al de Violet Bridgerton (Ruth Gemmell). Ni siquiera Violet se lo imaginaba. En el pasado, Agatha compartió amorío con el padre de Violet, Lord Ledger (Keir Charles), algo que la madre de los Bridgerton termina descubriendo en el futuro.

En el último episodio, asistimos al cortejo de Adolphus (Tunji Kasim), hermano de Carlota, y Agatha, pero esta termina por rechazar la proposición de matrimonio de Adolphus y opta por su libertad. Además, pese a su negativa a casarse con su hermano, Carlota le asegura que su título permanecerá seguro y le dice que siempre puede acudir a ella en caso de tener algún problema.

En el presente de Los Bridgerton, Violet descubre una de las coronas de cumpleaños que su padre solía regalar en casa de Lady Danbury y pronto se da cuenta de que el hombre al que esta se refería al hablar de su despertar amoroso tras la muerte de Lord Danbury era él, aunque ella trate de engañarla desviando el tema hacia su romance con Adolphus.

Cuando Violet invita a su amiga a un té en su casa, pone las coronas de cumpleaños que posee por el salón. Violet dice que ha llegado el momento de guardarlas y Lady Danbury le aconseja que las deje fuera. Agatha sabe que Violet ha averiguado sobre su pasado con su padre, pero esta no la confronta y se limita a tomar el té con ella.

Esta trama conectará directamente con la relación entre ambas en la tercera temporada de Los Bridgerton, que llegará en los próximos meses. Además, ahora que la madre de los Bridgerton ha expresado sus deseos de volver a enamorarse, los nuevos episodios podrían traerle un novio, aunque no sabemos qué tal le sentará la noticia a Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey).

Brimsley y Reynolds

Brimsley y Reynolds en 'La reina Carlota' Cinemanía

Uno de los romances que más ha conquistado a la audiencia es el protagonizado por Reynolds (Freddie Dennis) y Brimsley (Sam Clemmett), los hombres de confianza del rey Jorge y la reina Carlota respectivamente. Durante los seis episodios, asistimos a sus encuentros, en los que tratan de encontrar el equilibrio entre sus sentimientos y su lealtad a sus respectivos soberanos.

Pese a sus idas y venidas, y a momentos de tensión por la falta de confianza, Reynolds y Brimsley llegan a fantasear con cómo sería su vida si pudieran estar juntos e incluso los vemos bailar en el evento final al son de I Will Always Love You, de Whitney Houston.

En el presente de Los Bridgerton, vemos a un Brimsley más mayor (Hugh Sachs) bailando solo, hasta que alguien lo interrumpe. No sabemos qué ha pasado con Reynolds tras todos estos años, pero no parece seguir en la vida de Brimsley. ¿Ha rehecho su vida? ¿Ha muerto? ¿Están separados debido a que el rey y la reina viven en diferentes palacios? Veremos si Los Bridgerton aclara qué pasó entre ellos y cuál ha sido el destino de Reynolds.

Recordemos que La reina Carlota ha sido concebida como una miniserie, es decir, una ficción con una única temporada, pero, tras el éxito que está teniendo en Netflix, no nos sorprendería que el gigante del streaming opte por renovarla. Entre la complicada relación de los protagonistas y las historias de Agatha, Brimsley y Violet (¿no nos van a contar acaso cómo conoció a Lord Bridgerton?), tramas no les faltan...

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.