Don Cheadle protagonizó una secuela de 'El príncipe de Bel-Air' que no pasó del primer episodio

Casi tres décadas han pasado desde que El príncipe de Bel-Air abandonase su palacio, y la melodía con que arrancaba cada episodio aún sigue marcada a fuego en nuestras memorias. El mundo ha cambiado mucho desde entonces: el príncipe de Bel-Air se convirtió en el rey del cine americano y, en la misma noche de su coronación, le sacudió una bofetada a Chris Rock tras hacer este una broma sobre su esposa. Una broma que, primero, él mismo celebró a carcajadas y que, segundo, sabemos ahora que iba dirigida a alguien de quien llevaba seis años separado. Hollywood también es una sitcom.

En los noventa, las lógicas de la industria eran más fáciles de entender: si algo funcionaba, se mantenía; y si funcionaba realmente bien, se lo exprimía hasta la última gota. Es decir, el modelo que, más tarde, reinaría en Marvel, DC, Harry Potter, Star Wars y similares.

Don Cheadle en 'El príncipe de Bel-Air' Cinemanía

El príncipe de Bel-Air no fue una excepción. Su magnífica y creciente audiencia hizo que los directivos de NBC se frotasen las manos. Aquella serie iba a construirles a todos una residencia en Bel-Air, y el primer ladrillo de la mansión se materializó en el aire cuando un encantador actor negro apareció en el quinto episodio de la primera temporada. Conque en marcha una secuela.

¿A quién interpreta Don Cheadle en 'El príncipe de Bel-Air'?

El nombre del intérprete era Don Cheadle, quien años después sería el estremecido gerente del Hotel Ruanda, el estajanovista actor porno de Boogie Nights o Máquina de guerra en el universo Marvel. Sin embargo, aquella época aún estaba lejos cuando Cheadle se coló en la primera temporada de El príncipe de Bel-Air para dar vida a Ice Tray, un antiguo amigo de Will Smith.

Will Smith y Don Cheadle en 'El príncipe de Bel-Air' Cinemanía

Su personaje cautivó al público y puso en los ojos de los creadores dos centelleantes símbolos del dólar. Como Cheadle contó en una entrevista para People’s party with Talib Kweli, la oferta para una secuela centrada en Ice Tray no tardó en llegar (el capítulo de Cheadle en El príncipe de Bel-Air se proyectó un martes y el jueves le propusieron una secuela) y él, por supuesto, la aceptó. Su título fue In the house, aunque en NBC no se quedó ni a pasar la noche. El piloto se emitió en 1991, duraba 20 minutos y eso fue todo lo que supimos de Ice Tray.

O tal vez no: en Youtube, está disponible el episodio en inglés, en caso de que te apetezca ver dos decenas de minutos desganados con un Don Cheadle que trata, por todos los medios, de engancharse al tren de El Príncipe de Bel-Air y fracasa miserablemente en el intento.

