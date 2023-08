¿Quién era el niño del final de ‘Star Wars: Los últimos Jedi’? Esta es la explicación que necesitas antes del estreno de 'Ahsoka'

Diez años, desde 1987 hasta 1997. Ese fue el periodo de mayor duración que el mundo fue capaz de soportar sin películas, series, cortos o documentales sobre Star Wars. Desde el estreno en 1977 de Una nueva esperanza, el universo de George Lucas había contado con un flujo casi ininterrumpido de nuevos proyectos que, después de La loca historia de las galaxias, aquella divertida parodia de Mel Brooks, se agotó. Los observadores de esa galaxia tan lejana no tuvieron qué ver hasta el cortometraje Troops, que no está disponible en España.

1997 fue un punto de inflexión para los seguidores de Star Wars. Nunca más volverían a pasar un solo año sin una mísera media hora de aventuras galácticas que llevarse a la boca. En el horizonte, únicamente hay una franja, entre 2025 y 2027, sin producciones agendadas sobre Luke, Leila, Han Solo y compañía, aunque los precedentes apuntan a que no tardará en ocuparse.

'Ahsoka'

Por eso, los fanáticos de Star Wars, sabedores de que ya no hay piedra sin revolver en las ficticias constelaciones de la saga, juegan a adivinar sobre qué desconocido y lateral personaje gravitará, próximamente, el peso de algún proyecto. Y, con el estreno de Ahsoka (23 de agosto) a la vuelta de la esquina, las miradas se han centrado en el chico que aparece al final de Star Wars: Los últimos jedi. Su apodo, Broom boy.

El misterioso Broom boy, al final de 'Los último jedi' Cinemanía

¿Una escoba láser?

Hay que remontarse a 2017 para toparse con este chico espacial de aspecto desaliñado. En la tercera entrega de la nueva trilogía, se lo acredita como “niño del establo”, pero los más avezados en Starwarslogía han agitado su Diccionario visual de Los último jedi para asegurar que el nombre de este personaje es Temiri Blagg. ¿Tiene eso alguna transcendencia? Podría ser. Pero vayamos paso a paso.

Se llame como se llame, el chico se ha hecho popular en redes sociales bajo el apodo de Broom boy (niño de la escoba) porque…bueno, porque tiene una escoba. Y sale un par de veces con ella. No hay mucho más. Eso sí: en una de las escenas, se lo ve recurriendo a la Fuerza para barrer el suelo, lo que hizo que algunos concentrasen su atención en él. ¿Era Broom boy la representación de uno de tantos niños con facultades especiales para ser un Jedi que no gozan de su oportunidad, o había algo más?

Un huérfano misterioso

El joven Temiri no tiene padres, aunque desconocemos si es huérfano o ha sido abandonado. Finn y Tico se lo encuentran en el casino del yermo Canto Bight, donde los jugadores, en pago por sus deudas, llegan a dejar a sus propios hijos. Y Temiri parece haber sido abonado para compensar una mala noche de apuestas.

Cabe recordar que Rey fue vendida por sus padres para costearse unas bebidas, lo que ya traza un alentador paralelismo entre el enigmático niño de la escoba y la pupila aventajada de Luke Skywalker.

Rey Skywalker

Por otra parte, está el apellido de Temiri, Blagg, que ya habíamos oído (o, más bien, leído) antes, aunque quizás esto sea hilar muy, muy fino: en From a Certain Point of View, antología de cuarenta relatos sobre el universo de Star Wars, en los que se recrean acontecimientos relevantes de la saga desde un punto de vista novedoso, se nos informa de que uno de los oficiales que participó en el interrogatorio de la princesa Leia se apellidaba Blagg.

'Star Wars' Cinemanía

Obviamente, no podría tratarse del propio Temiri, pero sí de su padre. Quedaría, no obstante, despejar cómo es posible que el hijo de este militar a las órdenes de Darth Vader, que perece en un tiroteo poco después, diese con sus huesos en el siniestro casino de Canto Bight.

