Los 5 personajes inolvidables de Harrison Ford: desde Han Solo hasta Indiana Jones

Mercenario espacial, cazador de replicantes, arqueólogo, médico, piloto de aviación, detective, capitán de un submarino nuclear ruso... y un sinfín de papeles ha protagonizado Harrison Ford a lo largo de su magnífica trayectoria cinematográfica, tan apreciada en distintos países, especialmente en España.

Aunque siempre estuviese ligado a las películas de acción (casi siempre en forma de héroe), Ford ha tenido que interpretar algún que otro papel de cine romántico y resultó ser un 'villano' en más de una ocasión. A pesar de no ser un reclamo para las nuevas generaciones de espectadores, a sus 80 años se ha convertido en uno de los actores más importantes del cine. A continuación, Cinemanía repasa sus cinco papeles más importantes de su carrera.

1.- Han Solo en 'Star Wars'

La presentación de Harrison Ford en Star Wars: una nueva esperanza era un tanto peculiar: "Han Solo. Soy el capitán del Halcón Milenario. Chewie me ha dicho que buscáis transporte para el sistema Alderaan". Un personaje y una película creada por George Lucas y que se convirtió en una auténtica leyenda. A Harrison lo recordamos con su chaqueta y aspecto de cowboy y, por supuesto, con el blaster en la mano. Además, sus momentos románticos con la princesa Leia fueron todo un éxito.

Harrison Ford-Star Wars

2.- John Book en 'Único testigo'

El director australiano Peter Weir otorgó a Harrison Ford el papel de inspector de policía en Único testigo (1985). Sería el encargado de custodiar al hijo de una joven viuda, Kelly McGillis. Gran parte de la acción tenía lugar en Pennsylvania.

Pese a no ser uno de los mejores thrillers que ha dado el mundo cinematográfico, la escena más recordada es la de John bailando en el granero con Kelly la canción What a Wonderful World de Sam Cooke. Y, por unos segundos, el mundo era "perfecto". Esta gran actuación de Ford provocó que fuese nominado al Oscar como mejor actor protagonista.

Único Testigo Twitter

3.- Doctor Richard Kimble en 'El fugitivo'

En esta adaptación de la célebre serie de los 60 El fugitivo (1992), Richard Kimble (Harrison Ford) era acusado del asesinato de su esposa. Durante la película, nuestro protagonista fue perseguido insistentemente por Tommy Lee Jones, un agente de la ley.

No obstante, ambos protagonistas hicieron que el film lograse unos éxitos de taquilla imborrables, puesto que Harrison Ford, con su carisma y compañerismo, 'ayudó' en la consecución del Oscar de Lee como mejor actor de reparto.

El fugitivo Twitter

4.- Presidente James Marshall en 'Air Force One'

Un sinfín de personajes interpretó Harrison Ford a lo largo de su carrera, pero le faltaba el de Presidente de los Estados Unidos. Un sueño que pudo cumplir con su papel en Air Force One (1997). Gary Oldman (el villano de la película) era el líder de unos mercenarios que secuestraron a Ford (James Marshall) y a su familia durante un viaje en el avión presidencial. No le quedó otra que espabilar y, como ha realizado en gran parte de sus películas, tuvo que deshacerse de estos villanos de una forma especial (tranquilos, no vamos a hacer spoiler).

Air force one Twitter

5.- Indiana Jones

Indy se ha convertido en uno de los papeles principales en la historia del mundo cinematográfico. Harrison Ford ha realizado un total de cuatro películas de esta increíble saga: En busca del Arca Perdida (1981), El templo maldito (1984), La última cruzada (1989) e Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal (2008).

Además, la saga de este increíble aventurero y arqueólogo, que se desplaza por todo el mundo para lidiar con los villanos que quieren localizar objetos de mucha relevancia histórica, estrenará una quinta película, tan deseada por muchos, con el título 'Indiana Jones y el dial del destino' que ocupará las carteleras de cine en España a partir del 30 junio del 2023.

Harrison Ford en 'Indiana Jones y el Dial de Destino' Lucasfilm

