¿Por qué Harrison Ford odiaba 'Blade Runner', la película que marcó el género de la ciencia ficción?

Harrison Ford se ha convertido en uno de los intérpretes más importantes en la historia del mundo cinematográfico. El actor nos ha plasmado a lo largo de su longeva trayectoria varios personajes que han sido un gran icono para el mundo del espectáculo, como es el caso de Indiana Jones, Han Solo (Star Wars) o su memorable actuación en Blade Runner y Blade Runner 2049 como el gran Rick Deckard.

A pesar de su gran papel en la película creada por Ridley Scott (Blade Runner), Ford tenía ciertas diferencias con el proyecto: al intérprete no le gustaba nada el final feliz del film y tampoco las voces en off, puesto que 'no pegaban ni con cola'. La cinta no funcionó demasiado bien en su estreno, pero con los años se ha convertido en una auténtica maravilla y es adorada por los seguidores del género de ficción.

La voz en off de Harrison Ford

La decisión de incluir la voz en off del protagonista (Deckard) para explicar algunos momentos de la película no gustó nada a Ford. Con esta 'originalidad', el director quería realizar un buen guiño a las películas clásicas de cine negro, pero su máxima estrella no estaba muy de acuerdo con lo estipulado. Aún así y a pesar de haber cambiado de idea con el paso de los años, Harrison, en su momento, tuvo que realizar el deseo de Ridley Scott por obligación de contrato.

La entrevista a Harrison Ford que lo confirmó todo

"Estaba obligado por contrato a hacer la narración. Cuando accedí a hacer la película, le dije a Ridley que había demasiada información para el público en la narración. Le dije que quitarlo y ponerlo de manera que el público lo vea de forma natural... al principio, le parecía buena idea pero cuando se modificó todo, la película no se entendía nada", recalcó Ford en una entrevista con Playboy en 2002.

Sin embargo, la voz en off salió "aún peor" de lo que se imaginaba desde el principio, puesto que Harrison, que pensaba que era una primera prueba, grabó su texto antes de ver el guion completo y apenas sintió conexión con el material que estaba leyendo, además de que no le puso el tono adecuado.

"Grabé lo mejor que pude dado que no tuve ninguna guía. Nunca pensé que las usarían, para nada traté de sabotearlas. Simplemente era una mala narración. No estuve nada contento ni con las decisiones que se tomaron ni con la calidad del material", recalcó el actor.

Un final para olvidar, según Ford

Por si no fuera poco con la decisión de grabar las voces en off, a Harrison Ford también le sentó mal el cambio de guion en el final de película, puesto que, sobre el papel, no estaba la idea de finalizar la película con una final feliz. ¿Por qué? El director Scott decidió añadir una escena extra para dejar claro el futuro que tendría Rachael y Deckard. Este hecho no le gustó a Harrison porque, según el actor, "mostraba más de lo necesario y chocaba con el resto del film".

'Indiana Jones y el dial del destino'

Harrison Ford tiene cuerda para rato y, a sus 80 años de edad, está a punto de estrenar la quinta parte de la película - 28 de junio 2023 - de la saga de Indiana Jones (El dial del destino). El proyecto está dirigido por James Mangold, quien coescribió el guion con Jez Butterworth y John-Henry Butterworth. Se trata de la primera película de la franquicia que no está dirigida por Steven Spielberg ni escrita por George Lucas, aunque ambos actúan como productores ejecutivos.

Junto a Harrison Ford, la película contiene un increíble reparto: John Rhys-Davies repite su papel de Sallah, y los nuevos miembros incluyen a Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Antonio Banderas, Shaunette Renée Wilson, Thomas Kretschmann, Toby Jones, Boyd Holbrook, Olivier Richters y Ethann Isidore.

