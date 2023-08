Lin-Manuel Miranda por fin tiene nuevo musical para escenarios tras 'Hamilton': la adaptación de 'The Warriors'

Antes de Hamilton, Lin-Manuel Miranda se había hecho un nombre en la escena musical neoyorquina. Había estrenado In the heights en 2008, para un año después ocuparse de actualizar West Side Story. Su visión de la fundación de Estados Unidos fue, sin embargo, lo que le catapultó al estrellato, siendo Hamilton un gran éxito de Broadway que favoreció que a Miranda le llovieran las ofertas de Hollywood. Es por ello que, desde 2016, el artista no ha vuelto a trabajar en un musical sobre las tablas.

Miranda entabló un acuerdo muy provechoso con Disney en el marco del cual protagonizó El regreso de Mary Poppins o escribió la banda sonora de Vaiana y Encanto mientras Hamilton saltaba al streaming en Disney+. También se embarcó en otro musical animado, Vivo, y vio cómo In the heights era adaptado al cine como En un barrio de Nueva York a través de Warner mientras debutaba como director en tick, tick… ¡BOOM! Pese a todos estos créditos, había quien añoraba que Miranda volviera a los escenarios, y según recoge Deadline el momento ha llegado por fin.

Miranda ha anunciado que va a volver a escribir un musical teatral, siete años después de que Hamilton arrasara con 11 premios Tony y se convirtiera en un hito de Broadway. En este caso va a volver a hacer como cuando su musical de 2011 Bring it On (basada en la película con Kirsten Dunst A por todas) de forma que adapte un pequeño clásico del cine. El elegido es The Warriors, película dirigida en 1979 por Walter Hill a partir de una novela de Sol Yurick. Miranda pisará terreno familiar con esta historia, pues The Warriors está ambientada por completo en las calles de Nueva York, durante una única y turbulenta noche.

The Warriors narra cómo una banda debe recorrer 50 kilómetros, desde el norte del Bronx hasta Brooklyn, en pocas horas y tras ser culpados por el asesinato de un pandillero. Lo cual desencadena una persecución contra ellos, y varios combates encarnizados. La historia era muy esquemática pero con carisma, y aunque la película no fuera originalmente un musical (teniendo eso sí una gran banda sonora a manos de Barry De Vorzon y Joe Walsh), el planteamiento se presta de maravilla para que Miranda lo convierta en un espectáculo sobre las tablas.

The Warriors, más conocida en España como Los amos de la noche, tenía en su reparto a Michael Beck o David Harris. Antes de Miranda ya mostró interés en adaptarlo una empresa como Rockstar, convirtiéndolo en un estupendo videojuego allá por 2006. El musical de Miranda, que se encuentra en una fase muy temprana de desarrollo, solo será pues una nueva fase para el culto del film de Walter Hill.

