Con La sirenita entre sus próximos estrenos en cine, el 26 de mayo, Disney ya prepara otra adaptación de otro de sus clásicos de la animación con claro sabor acuático y exótico. Con destino a la Polinesia, uno de los proyectos de futuro es la nueva versión de Vaiana (Moana en el original en inglés), el largometraje de 2016 que dirigieron Ron Clements y John Musker. Pero, aunque el inicio del rodaje así como su reparto todavía está en una fase muy incipiente, al menos tenemos una gran novedad y es que Dwayne Johnson repetirá en el rol del semidiós Maui, el personaje al que precisamente dio voz en su momento.

La aventura nos llevó a Motunui, una remota isla al sur del Pacífico, con la joven Vaiana Waialiki, la hija del rey, embarcándose en una peligrosa odisea más allá de su arrecife para intentar descubrir el remedio contra una antigua maldición que está causando estragos entre su pueblo, provocando la escasez de peces y acabando con la vegetación.

La actriz Auli‘i Cravalho fue la voz original de la protagonista, y a la espera de confirmar más integrantes del reparto, de momento también estará en el proyecto, al igual que el mismo Dwayne Johnson, como una de las productoras ejecutivas.

Y, por su parte, ha sido el mismo Johnson quien se ha encargado de hacer público que también volverá para esta versión en el papel coprotagonista de la película a través de un vídeo grabado en Hawái y publicado en su cuenta de Twitter en el que comenta estar en el proceso de darle vida a Maui, y lo hará honrando al espíritu de su abuelo, en el que en gran parte se inspiró para el personaje.

La película de hace siete años recaudó en cines 643,3 millones de dólares y se convirtió en la decimotercera más taquillera aquel año (Capitán América: Civil War y Star Wars. Rogue One, con 1.153,3 y 1.62,5 millones respectivamentes, fueron las más taquilleras), y estuvo nominada a dos Oscar, a la mejor canción (How Far I'll Go compuesta por Lin-Manuel Miranda) y largometraje de animación (y cuya estatuilla fue a parar a Zootrópolis).

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.