'Los aristogatos' de Disney, con acción real y animación, tendrá a un oscarizado director

Disney sigue el plan con la extensa lista de nuevas adaptaciones de sus clasicos de animación. Con la de La sirenita que se estrenará en un par de meses, el 26 de mayo en cines, y como ya anunció a finales del pasado año, otro de los próximos proyectos será la versión de Los aristogatos de 1970 que dirigió Wolfgang Reitherman.

Y, de acuerdo con la exclusiva que avanza Deadline, ya tiene director que se haga cargo de lo que se define como una versión "híbrida", con animación y personajes de carne y hueso. El elegido ha sido Ahmir “Questlove” Thompson, el baterista y también líder de la banda de hip hop The Roots, con la que ha ganado seis premios Grammy. Pero también ha lelgado a ganar el Oscar al mejor largometraje documental en 2002 por su aclamado Summer of Soul que dirigió él mismo, un tributo al mítico, y silenciado en su momento, Harlem Cultural Festival celebrado en los Estados Unidos en 1969, dando visibilidad sobre todo a los artistas afroamericanos, y a la hermandad entre etnias, y conocido también como el "Woodstock Negro".

Questlove participará también en la película de Disney a través de su productora, Two One Five Entertainment, y naturalmente supervisando la música. El guion será una reimaginación del clásico setentero escrito por el también director Will Gluck (Peter Rabbit) y Keith Bunin (del largometraje de animación Onward).

En el original, la acción tenía lugar en el París de 1910 con un villano mayordomo, Edgar, que decidía abandonar en la calle a la mimada gatita Duquesa y sus tres cachorros para evitar que heredaran la fortuna de su dueña, una excéntrica dama millonaria, Madame Bonfamille, y convirtiéndose de esta manera en el único legatario.

Con lo que no contaba, es que una vez abandonada a su suerte con sus crías, Duquesa conocería a un espabilado gato callejero vagabundo, Thomas O’Malley, con el que vivirá mil y una aventuras, además de alterar, claro, los malvados planes de Edgar.

