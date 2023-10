¿Cuánto pueden llegar a cobrar los actores de 'Élite'?

La respuesta varía en función de si uno lee el titular o sólo lo escucha. Un actor de élite, como Tom Cruise, la estrella mejor pagada de Hollywood, ha superado los cien millones de dólares en algunos proyectos. DiCaprio, que acaba de estrenar en España Los asesinos de la luna, se tiene que conformar con una cifra bastante inferior: apenas 30 millones.

Ahora bien, un actor de Élite, la serie de Netflix que acaba de presentar su séptima temporada, se mueve en una escala salarial diferente. Muy diferente. Sin embargo, son pocas las certezas que se tienen al hablar de lo que cobra un actor en una producción determinada. Nadie está obligado a hacer pública la cantidad (si esto ocurre, o bien se hace con la intención de presumir o de quitarle importancia). ¿Es posible, por tanto, estimar una remuneración media para los alumnos de Las Encinas? Lo vemos.

El reparto de 'Élite' al anunciarse la serie Netflix

¿Cuánto cobra un actor en ‘Élite’?

Como todo, el salario depende de la experiencia de cada uno. De su caché. En su primera temporada, los nombres de Ester Expósito, María Pedraza o Arón Piper carecían de la resonancia que tienen hoy y, en consecuencia, sus ganancias estarían por debajo de las que les han proporcionado, respectivamente, Venus, Awareness y El silencio. Igual le ocurrió a Omar Ayuso, que habrá visto incrementarse, a razón de varios ceros, su cuenta bancaria desde la primera temporada hasta la séptima.

Carmen Arrufat en 'Élite' Cinemanía

Por el momento, la única en hablar de su salario, y sin especificar la cifra, ha sido Carmen Arrufat, que se incorporó a la serie en su sexta temporada. En el pódcast Animales humanos, la actriz confesó que Élite no ha sido su proyecto más rentable: “La gente idealiza Élite”, explicó, “y cree que te van a pagar superbién, pero nos pagan igual de bien que en otros proyectos. Yo en Hit cobré más, por ejemplo”.

Como en esas empresas cuyo salario se complementa con descuentos y viajes pagados, el gran atractivo de Élite no es el ingreso, frío y contundente, en el banco, sino que “te pone en contacto con muchas marcas”, dijo Arrufat, un segundo antes de añadir que “de dinero no se habla. No se pregunta”.

