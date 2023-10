La sorprendente duración que iba a tener 'Los asesinos de la luna'

Sabemos que Martin Scorsese no tiene ningún problema en que sus películas sean de extensa duración. De hecho, Los asesinos de la luna, que se estrenará en los cines de España este 20 de octubre, llegará a los 206 minutos, lo que se traduce en cerca de tres horas y media. Un tiempo de metraje que también tuvo, por ejemplo, su obra anterior, El irlandés. Pero lo que el director ha revelado recientemente no deja de sorprender, ya que su nueva producción podría haber sido todavía más larga.

La versión que llega a las salas este fin de semana es diferente a la original. En un principio, el cineasta y Eric Roth planearon una adaptación del libro homónimo de David Grann desde otra perspectiva, la de los agentes del FBI que investigaron los asesinatos que sufrieron los miembros de la tribu Osage en los años 20. Este primer guion "iba a tomar cuatro horas y media solo en leerlo", afirmó Scorsese a la revista Sight & Sound.

Posteriormente, el director contó a The New Yorker que tenía un total de 200 páginas: "Una noche hicimos una lectura Leo, Eric, mi hija, algunas personas más y yo. Las primeras dos horas las llevamos bien. Las dos siguientes, chico, se estaba haciendo un poco largo, como ellos decían. Nos estábamos quedando sin energía, y yo quería contar más sobre la historia, hacer más digresiones, irme por la tangente, por así decirlo. Parecían tangentes, pero no lo son".

Scorsese reconoció que el primer guion de Los asesinos de la luna fracasó porque se centraba en el procedimiento que los agentes del FBI debían seguir para resolver el asesinato, pero la respuesta era obvia desde el principio. Era algo que se veía desde que los investigadores llegaban desde Washington. Realmente, el cineasta se veía incapaz de desarrollar el argumento de esa manera: "No sé cómo hacer la trama, dónde poner el bolígrafo".

Leonardo DiCaprio iba a interpretar a Tom White, uno de los agentes del FBI. Sin embargo, fue el mismo actor quien sugirió un cambio de perspectiva, según explicó Scorsese a The Irish Times. "Después de dos años, Leo se acercó a mí y me preguntó '¿Dónde está el corazón de la historia?' Había tenido muchas reuniones con los Osage y pensé: 'Bueno, ahí está la historia'. Sentimos que lo interesante no venía de lo exterior, de la oficina, sino del interior, de Oklahoma".

Con una nueva perspectiva, Scorsese y Roth se pusieron manos a la obra para revisar todo. En la nueva versión, DiCaprio interpretaría a Ernest Burkhart, un veterano de la Primera Guerra Mundial que participa en el plan de su tío para robarle la riqueza a los Osage. Sería Jesse Plemons quien interpretaría al agente Tom White, ahora relegado a un papel secundario.

Las inspiraciones de la nueva obra

Tenemos una versión de Los asesinos de la luna diferente a la original, pero igualmente se trata de una película extensa, de cerca de tres horas y media. Scorsese ha defendido en más de una ocasión que se debe "respetar el cine", ya que una buena parte de la opinión pública no ve bien que los largometrajes sean largos pero emplea mucho tiempo haciendo maratones de series.

Como no hay demasiado misterio en averiguar quiénes son los opresores de la tribu Osage, el cineasta decidió hacer una película más contemplativa. Para ello, se inspiró en el ritmo dilatado de películas como Midsommar y Beau tiene miedo, ambas de Ari Aster. Estos filmes remiten a las producciones de serie B, que "simplemente van un poco más despacio, con más tranquilidad". Así que podemos esperar una historia que trata de entender a la cultura nativa de esas tierras norteamericanas. Lo veremos a partir del 20 de octubre en las salas de cine.

