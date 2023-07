¿Qué actores han sido los mejores pagados en 2023?

Chris Hemsworth aterrizó en Estados Unidos tras haber pasado el resto de su aún joven carrera en la televisión australiana. Confiado en que Hollywood le abriría sus puertas, Hemsworth dejó la serie Home and away, en la que se había curtido los últimos tres años, y llegó a Los Ángeles, expandiéndose por todo el mundo, llegando, por supuesto, a España.

Sin embargo, América no le tendió la alfombra roja que él esperaba: después de errar de una audición a otra sin que ningún director de reparto se interesase por el australiano, Chris Hemsworth estuvo a punto de telefonear a los directivos de Home and away para pedirles que le dejasen regresar a la serie.

El actor ignoraba que, en cuestión de años, no sólo se haría un hueco en el cine americano, sino que se convertiría en uno de los actores mejores pagados del mundo. Hemsworth, que acaba de estrenar Tyler Rake 2 en Netflix, está en la franja de los 20 millones de dólares por película, junto a Vin Diesel (Fast X), Tom Hardy (Venom) o Joaquin Phoenix (Joker). ¿Quiénes son los intérpretes más cotizados de Hollywood?

5. Dwayne Johnson

La Roca saltó de los cuadriláteros a los sets de rodaje con El regreso de la momia (2001). Desde entonces, esta montaña de sonrisa dentífrica ha protagonizado películas cuya calidad, en ocasiones, ha sido muy discutible, pero que suelen llenar las salas de cine. Recientemente, ha colaborado con el director español Jaume Collet-Serra en Jungle Cruise (2021) y en Black Adam (2022) y, en el horizonte lejano, se columbra un live-action de Moana, fechado para 2025.

Salario: 22.5 millones de dólares.

Dwayne Johnson en 'Black Adam' Warner

4. Brad Pitt

Los años pasan sin que le afecten lo más mínimo. Brad Pitt lleva en la cima desde los noventa y no parece dispuesto a bajarse de ella.

Con una de las carreras más interesantes del Hollywood contemporáneo y arriesgándose con papeles kamikaze como su boxeador de Snatch: Cerdos y diamantes (2000) o el lelo monitor de Quemar después de leer (2008), Brad Pitt es uno de los actores más cotizados del mundo por derecho propio. Hace unos meses, lo hemos visto en Babylon (2022) y, antes de que acabe el año, estrenará la película Wolves, junto a George Clooney.

Salario: 30 millones de dólares.

Brad Pitt en 'Babylon' Cinemanía

3. Leonardo DiCaprio

Tarantino no escogió por casualidad a Brad Pitt como doble de DiCaprio en Érase una vez en Hollywood (2021). Su talento, su popularidad o su físico no es lo único que une a ambos actores: también comparten un sueldo con idéntico número de cifras. Alejado del cine de superhéroes, DiCaprio no se deja ver en pantalla desde 2021 con No mires arriba. En otoño, regresará a ella de la mano de Scorsese en The killers of the flower moon.

Salario: 30 millones de dólares.

Leonardo DiCaprio en 'No mires arriba' Cinemanía

2. Will Smith

Durante unas semanas, se habló de que su carrera había acabado. De que Will Smith no saldría de esta, siendo “esta” el tortazo que le endosó a Chris Rock en la gala de los Óscar. El que, minutos después, se alzase con el premio a mejor actor pareció eludirse. Un año más tarde, Will Smith seguía ahí: ha protagonizado Hacia la libertad (2022) y tiene más de quince películas y series en desarrollo: La nítida fotografía de una carrera en barrena.

Salario: 35 millones de dólares.

Will Smith en 'Hacia la libertad'. Apple TV+

1. Tom Cruise

Bueno. Tom Cruise. Es posible que no sea necesario extenderse más: La única estrella viva del cine también está en la cúspide de la pirámide trófica de Hollywood. Con dos entregas de Misión: Imposible pendientes de estreno, y después de hacer volar la taquilla con Top Gun Maverick (2022), se rumorea que el actor podría retornar al cine adulto que abandonó hace ya más de veinte años. ¿Veremos, de nuevo, al Cruise de Eye wide shut?

Salario: 100 millones de dólares.

Tom Cruise en 'Top Gun: Maverick' Cinemanía

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.