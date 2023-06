Las 6 mejores películas de Chris Hemsworth en Netflix

Desde que fue escogido para encarnar al Dios del trueno en el Universo Cinematográfico de Marvel, la carrera de Chris Hemsworth ha encadenado un blockbuster tras otro. Sus películas han recaudado más de diez mil millones a lo largo de todo el mundo y es uno de los actores más célebres de la industria actualmente.

Aparte de su implicación con las películas de superhéroes, el australiano también se ha convertido en uno de los fijos de Netflix para sus grandes producciones. Además de sus colaboraciones en películas que la plataforma produce, también se pueden ver en el catálogo otros proyectos en los que ha participado Hemsworth.

'Spiderhead' (2022)



El título más reciente del actor en la plataforma se basa en un relato de George Saunders publicado en The New Yorker en 2010. En 'Spiderhead', un preso de una cárcel tecnológicamente avanzado comienza a ser consciente de lo que le están dando, que no es otra cosa que drogas que pueden controlar las emociones.

Chris Hemsworth en 'Spiderhead' Netflix

En este thriller de ciencia ficción, el actor australiano interpreta al supervisor de un proyecto cuyo principal banco de pruebas es el personaje de Milles Teller. Escrita por los guionistas de 'Deadpool', la crítica no recibió demasiado bien a la cinta, de la que el propio Hemsworth es productor.

'Tyler Rake' (2020)

La pandemia trajo consigo una ingente cantidad de horas libres que había que pasar encerrado en casas, lo que se tradujo en un aumento exponencial del consumo de streaming. Justo en lo peor de la epidemia llegó a la plataforma 'Tyler Rake', en la que un asesino a sueldo (Hemsworth) es enviado a Bangladesh para rescatar al hijo de un magnate de la droga que está secuestrado.

La cinta se estrenó el 24 de abril de 2020 y se convirtió en un éxito instantáneo (al menos en términos de visualizaciones): con 231 horas consumidas en su primer mes, se convirtió en la película original de Netflix más vista de la historia por aquel entonces, aunque actualmente ocupa el séptimo lugar en esa lista.

'Tyler Rake', que se basó en una historia escrita, entre otros, por los hermanos Russo, y Netflix, que se rige casi exclusivamente por las cifras, dio la luz verde casi inmediatamente a una secuela. Esa segunda parte, que estuvo presentado el australiano la semana pasada en Madrid, se estrena este viernes 16 de junio en la plataforma.

'Men in Black: International' (2019)

Como lleva ocurriendo los últimos años con toda saga de éxito, 'Men In Back' tuvo un spin-off que se estrenó en 2019. En lugar de los icónicos Will Smith y Tommy Lee Jones, el dúo protagonista escogido para esta cuarta entrega de la franquicia fue Chris Hemsworth y Tessa Thompson.

Chris Hemsworth y Tessa Thompson en 'Men In Black: International'. Sony Pictures

La cinta centrada en un veterano agente y su novata compañera, producida por Columbia, tuvo un pésimo recibimiento en cuanto a crítica y a taquilla. A pesar del mal recibimiento inicial, gracias a su incorporación al catálogo de Netflix, parece haber encontrado una segunda vida.

'El cazador y la reina de hielo' (2016)

La segunda parte de 'Blancanieves y la leyenda del cazador' (2012) llegó a los cines en 2016 con los principales actores de la cinta retomando sus personajes, entre ellos el australiano. El largometraje, que sirve a la vez de precuela y de secuela, contará la batalla entre Eric y Sara (Jessica Chastain) y las perversas reinas Ravenna y Freya.

Póster de 'El cazador y la reina del Hielo'. Universal

'El cazador y la reina de hielo', escrita por Craig Mazin ('The Last of Us'), tuvo una acogida muy tibia, pero desde su llegada a Netflix en enero del año pasado, se ha colado entre las películas más vistas de la plataforma en algunos países durante momentos puntuales.

'Rush' (2013)

La Fórmula 1 ha tenido batallas espectaculares durante sus más de 70 años de competición. Hamilton y Verstappen, Alonso y Schumacher, Senna y Prost y, en los 70, la rivalidad entre pilotos llegó a su punto álgido entre Niki Lauda y James Hunt. Uno es de los mejores de la historia y el otro es de los más mediáticos.

'Rush', dirigida por Ron Howard, narra la historia del célebre campeonato de 1976, en el que Lauda (Daniel Brühl), piloto de Ferrari, sufrió un accidente en Nürburgring que le dejó sus famosas quemaduras. El austríaco se perdió solo dos carreras, pero que sirvieron a Hunt (Hemsworth), que pilotaba para McLaren, para alzarse con su primer y único Mundial.

