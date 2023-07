Este es el sueldo desorbitado de Dwayne Johnson en 'Red One' que lo convierte en el actor mejor pagado de la historia

En una era de Hollywood donde apenas quedan superestrellas, Dwayne Johnson es uno de los pocos rostros que continúa asegurando una buena taquilla a las películas en las que participa. La última cinta en la que se pudo ver en España al exluchador de WWE en España fue Fast X, que ya lleva más de 700 millones recaudados en todo el planeta.

Pero la décima entrega de la saga más rápida y furiosa del cine no es el único proyecto que tiene preparado el californiano para este 2023. A finales de año llegará a Amazon Prime Video Red One, un thriller de acción navideño dirigido por Jake Kasdan, con quien ya trabajó en las dos cintas de Jumanji. Si 'The Rock' comparte protagonismo con Vin Diesel (con el que se ha reconciliado) en Fast & Furious, en esta cinta lo hará junto a otra superestrella de Hollywood, Chris Evans.

La plataforma de streaming ha marcado 'Red One' como uno de sus principales estrenos del año, por lo que desde Amazon han decidido ir con todo y no escatimar en gastos en esta producción, incluidos los sueldos de los actores. De hecho, el dinero que va a percibir Johnson por protagonizar la película ha marcado un nuevo récord en cuanto a sueldos por una sola cinta.

Sueldo de Dwayne Johnson en 'Red One'

'The Rock' se embolsará la impresionante cifra de 50 millones de dólares por interpretar a Callum Drift en la película. Su rol en la cinta basada en una historia original de Hiram García supera a los 40 millones que percibió Robert Downey Jr. (que acaba de estrenar Oppenheimer) por Capitán América: Civil War y los que consiguió Will Smith por su rol en El método Williams.

Dwayne Johnson en 'Black Adam' Warner

El actor de Philadelphia también ocupa el tercer escalón del ranking gracias a los 35 millones que ganó gracias a Emancipation, su última cinta, el mismo sueldo que recibió Johnny Depp por Piratas del caribe 4: En mareas misteriosas.

Esta cuantía es más del doble de lo que ha llegado a ganar Dwayne Johnson con sus anteriores películas mejor pagadas, que fueron Jumanji: Siguiente Nivel y Alerta Roja, por las que percibió 23,5 millones. Por Black Adam ganó un millón menos, mientras que su sueldo por protagonizar Jungle Cruise fue de 22 millones. Por Hobbes & Shaw, el primer (pero no único) spin-off de Fast & Furious, se embolsó 20 millones.

