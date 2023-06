Dwayne Johnson y Vin Diesel entierran el hacha de guerra: "Todo ha quedado en el pasado"

El anuncio del retorno de Dwayne Johnson a la franquicia Fast & Furious ha sorprendido al fandom. El actor norteamericano anunciaba a través de un comunicado su retorno como Luke Hobbs, después de su última aparición [se viene spoiler] en un cameo inesperado en Fast & Furious X.

"El verano pasado, Vin [Diesel] y yo dejamos todo el pasado atrás. Lideraremos con hermandad y determinación. Siempre cuidaremos de la franquicia, los personajes y los fans que amamos", ha confesado Johnson junto a las declaraciones de su regreso a Fast & Furious.

En el vídeo compartido por el actor, Johnson confiesa que "a pesar de tener nuestras diferencias, hemos sido como hermanos durante años".

Una manera de zanjar la polémica de una vez por todas, después de que el estadounidense hubiera llegado incluso a señalar que el problema partía de que eran "totalmente opuestos" e incluso acusara a su compañero de reparto de "manipulador".

Dwayne Johnson y Vin Diesel Getty Images

El motivo de la pelea entre Dwyane Johnson y Vin Diesel

La relación entre Diesel y Johnson se torcía en 2016, después del rodaje de Fast & Furious 8. Unas grabaciones que dinamitaron unas polémicas declaraciones de Johnson en sus redes sociales. "No hay otra franquicia que me haga hervir la sangre más que esta. Mis coprotagonistas femeninas son siempre increíbles y me encantan. Sin embargo, mis coprotagonistas masculinos son una historia diferente", señalaba entonces el actor.

El hombre en la piel de Hobbs incidía en las críticas hacia el reparto masculino de la saga, llegando incluso a decir palabras que gustaron muy poco al público, con el uso de palabras como candy ass, término despectivo que vendría a significar algo así como "mariquita".

A partir de entonces, la escalada de tensión entre ambos provocó que, Johnson se negara a continuar participando en la saga de acción encabezada por Diesel. Algo que de lo que terminaría arrepintiéndose.

La primera aparición de Johnson en la franquicia más rápida y furiosa se producía en 2011, el año en el que llegaba a las salas de cine Fast & Furious 5 . Un título que contó una vez más con Vin Diesel y Paul Walker como protagonistas, antes de la muerte en 2013 del actor que interpretaba a Brian O'Conner.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.