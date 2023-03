Chris Rock se equivoca con un chiste contra Will Smith en su último especial y Netflix lo corrige

A un año de la bofetada de Will Smith a Chris Rock en los Oscar, y una semana de la nueva entrega de los premios de la Academia de Hollywood, el humorista contraatacó por todo lo alto. Lo hizo con Selective Outrage: un especial de comedia que Netflix incorporaría a su catálogo paralelamente a que Rock lo desarrollara en directo. Una transmisión simultánea que, finalmente, no solo ha sido noticia por la agria respuesta del cómico tanto a Smith como a su mujer Jada Pinkett.

En la anterior ceremonia, poco antes de que Smith ganara un premio a Mejor actor por El método Williams, Rock salió a presentar el Oscar a Mejor documental e hizo un chiste sobre la alopecia de Jada Pinkett Smith. La respuesta de Smith fue subir al escenario y abofetearle en directo: agresión que ha provocado el veto del actor en próximas galas, y un resentimiento que explotó en el último show de Rock.

Presentando Selective Outrage Rock atribuyó el ataque de Smith a los problemas del matrimonio, asegurando que “ella le hizo más daño del que él me hizo a mí”. También hizo referencia a otro conflicto que Rock tuvo con el matrimonio al presentar los Oscar en 2016, coincidiendo con la polémica #OscarsSoWhite. Este movimiento denunciaba la exclusión racial que la Academia había practicaba en sus nominaciones y premios.

El caso es que Rock tuvo un lapsus al hacer el chiste que repasaba este desencuentro. “Hace años su mujer me dijo que debería dejar los Oscar, que no debería ser presentador porque su marido no fue nominado por Hacia la libertad, ¡la mayor mierda de la historia!”, dijo en directo. Acto seguido reconoció su error. “No. Hacia la libertad no era. La he cagado con el chiste”. Rock confundió Hacia la libertad con La verdad duele.

¿'Concussion' o 'Emancipation'?

Pero siguió adelante. “Ella empezó esta mierda. Dijo que yo, un puto hombre adulto, debía rechazar el trabajo porque su marido no había sido nominado por La verdad duele”. Rock sostiene que Jada quiso boicotear su presentación de los Oscar, asegurando que por motivos raciales (Rock no debía presentar los premios en plena controversia #OscarsSoWhite) cuando solo se debía a que no habían nominado a su marido.

Según Hollywood Reporter, Netflix habría eliminado la pifia en connivencia con el actor, de forma que ahora mismo los suscriptores de EE.UU. pueden ver Selective Outrage sin el error de Rock, diciendo directamente que fue por La verdad duele. Ahora bien, ¿a qué se debió esta confusión con las películas? Pues al aparente parecido fonético de sus títulos originales: Concussion y Emancipation.

Concussion era el título original de La verdad duele, película que Smith protagonizó en 2015 en torno a un libro de Jeanne Marie Laskas denunciando un escándalo en la NFL. Mientras que Emancipation remite a Hacia la libertad, un film que Smith protagonizó justamente en 2022. Antoine Fuqua dirigió este drama sobre la esclavitud para Apple TV+, y Rock confundió su título con el de La verdad duele. No es la primera vez que Rock hizo un chiste sobre Concussion y el intento de Jada Pinkett Smith de que no presentara los Oscar una vez no habían nominado a su marido por el papel. En 2016 ya hizo un chiste sobre eso: "Tú dijiste '¡no es justo que Will fuera así de bueno en Hacia la libertad y no lo nominaran!', y yo dije '¡Tienes razón! Tampoco es justo que a Will le pagaran 20 millones de dólares por Wild Wild West!'". Todas las reacciones a la bofetada de Will Smith a Chris Rock, un año después del incidente (y a pocos días de los Oscar 2023) Curiosamente, de cara a la edición que se celebra este 13 de marzo también ha habido una polémica de índole racial. Danielle Deadwyler podría haber sido nominada al Oscar por Till, el crimen que lo cambió todo, pero no lo fue y tanto la actriz como la directora Chinonye Chuwku lo atribuyeron a la nominación sorpresa de Andrea Riseborough por To Leslie y al racismo de los académicos. El monólogo de Selective Outrage, por su parte, ahora solo puede verse editado en el catálogo de Netflix de EE.UU.