Los intentos de Will Smith por hacer las paces con Chris Rock no han salido adelante

Un año después del bofetón en los Oscar 2022, Will Smith se ha alejado casi por completo de la vida pública en Hollywood. Mientras tanto, Chris Rock, la víctima de aquella agresión, parece haber encontrado un tema con el que nutrir sus monólogos hasta el fin de los tiempos.

Pero nada dura para siempre, y, con el eco del bochornoso incidente aún resonando en los medios, Smith podría estar intentando hacer las paces con Rock. Así lo asegura una fuente cercana al actor en People (vía Entertainment Weekly), añadiendo que el protagonista de El método Williams "se ha sentido fatal durante mucho tiempo" por su reacción ante los chistes del cómico acerca de su mujer, Jada Pinkett Smith.

Según dicha fuente, Will Smith "ha intentado sin éxito hacer las paces con Chris de la mejor manera posible". "La familia es lo que más le importa", prosigue, asegurando que el actor se ha apoyado tanto en su esposa como en sus hijos Jaden, Trey y Willow para superar las consecuencias del incidente. "Eso le ha ayudado a mirar en su interior y madurar", señala. Y añade: "Se encuentra mejor, pero aún tiene remordimientos".

Chris Rock, por el contrario, no tendría el menor interés en resolver el conflicto. Otra fuente anónima, también en People, asegura que al cómico "se siente en la cresta de la ola" tras haber cargado contra Smith y su familia en Selective Outrage, su nuevo especial para Netflix. "[Rock] dijo lo que tenía que decir y no le importan una mierda las reacciones, del signo que sean", añade el confidente.

“Ese cabrón me abofeteó en los Oscar y la gente me pregunta ‘¿te dolió?’. Todavía duele. Pero no soy una víctima, nena”, aseguró Rock durante su monólogo. Asimismo, el comediante también metió el dedo en la llaga de los problemas conyugales del matrimonio Smith, incluyendo la confesión de infidelidad por parte de Jada: "Ella le hizo más daño a él que a mí".

“Me encantaba Will Smith. Toda mi vida me ha encantado... Hizo grandes películas. Y ahora veo Hacia la libertad solo para ver como le dan una paliza”, afirmó Rock. “Mucha gente dice, ‘Chris, ¿por qué no hiciste nada?’. Porque tengo padres. ¿Sabes lo que me enseñaron? No pelees delante de los blancos”.

