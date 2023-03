"Ella le hizo más daño a él que él a mí": Chris Rock estalla un año después contra Will Smith

Solo queda una semana para que se celebre la gala de los Oscar, y será una marcada por el aciago recuerdo de lo que sucedió en la anterior. Hace un año Chris Rock hizo un chiste sobre la alopecia de Jada Pinkett Smith en directo, con lo que su marido Will Smith se subió al escenario y le abofeteó en directo. Ocurrió poco antes de recibir el Oscar a Mejor actor por El método Williams, y de que Smith se disculpara al tiempo que era vetado de próximas ceremonias de la Academia de Hollywood.

El actor, que el año pasado estrenó Hacia la libertad en Apple TV+, ha acaparado los focos en tanto a procesar lo que hizo, pero Rock no ha estado callado. De vez en cuando, y a lo largo de 2022, el cómico hizo referencia a lo ocurrido, pero nunca lo había hecho con la virulencia que ha mostrado en su espectáculo más reciente. Este fin de semana Rock ha presentado su show Selective Outrage en el teatro Hippodrome de Baltimore. Su grabación pronto formará parte del catálogo de Netflix, al igual que pasó en 2018 con Tambourine.

En directo, Rock comentó que “nunca sabes a quién puedes provocar”. “Cualquiera que diga que las palabras duelen nunca ha recibido un puñetazo en la cara”. A continuación se desarrolló más de una hora de monólogo sin que Rock volviera a mencionar a los Smith, hasta que hacia el final empezó a desahogarse. “Ya sabéis lo que pasó. Ese cabrón me abofeteó en los Oscar y la gente me pregunta ‘¿te dolió?’. Todavía duele”.

“Pero no soy una víctima, nena. Nunca me verás llorando con Oprah o Gayle King. Nunca va a pasar. Recibí ese golpe como Pacquiao”. Rock analizó entonces lo ocurrido en función al malestar que Smith sentía hacia su esposa, recordando cuando Jada hizo público que le había sido infiel. “Normalmente no hablaría de esas cosas, pero por alguna razón ellos lo pusieron en Internet. No tengo ni idea de por qué lo harían”.

“Ella le hizo más daño a él que a mí”, asegura, según recoge NBC. Todo el mundo en Hollywood habría estado hablando del tema durante meses, pero Rock sostiene que fue a él quien le tocó pagar el pato. “¿Y a quién golpea? A mí, a quien sabe que puede vencer”. “Will Smith practica la indignación selectiva”, prosiguió haciendo referencia al título de su espectáculo, “Indignación Selectiva”. “Todo el mundo sabe que yo no tuve nada que ver con eso. No tuve ningún enredo”.

Rock asegura que ha “apoyado a Will Smith toda su vida”, lamentando aparentemente lo ocurrido con su relación. “Me encantaba Will Smith. Toda mi vida me ha encantado... Hizo grandes películas. Y ahora veo Hacia la libertad solo para ver como le dan una paliza”. Y concluye. “Mucha gente dice, ‘Chris, ¿por qué no hiciste nada?’. Porque tengo padres. ¿Sabes lo que me enseñaron? No pelees delante de los blancos”.

