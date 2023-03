Todas las reacciones a la bofetada de Will Smith a Chris Rock, un año después del incidente (y a pocos días de los Oscar 2023)

En la madrugada del domingo 12 al lunes 13 de enero tendrá lugar la gala de los Premios Oscar 2023. Y unos días después, se cumplirá un año de la ceremonia del año pasado, que estuvo marcada por el incidente que protagonizaron Will Smith y Chris Rock.

El cómico, presentador en la noche más importante de la industria de Hollywood, realizó un chiste sobre la alopecia de Jada Pinkett, mujer de Will Smith. Y aunque en los primeros instantes el actor parecía haberse tomado bien el comentario, pues incluso esbozó una sonrisa, pronto cambió de actitud y, de manera decidida, recorrió el escenario hasta golpear con fuerza a Chris Rock.

Un año después de este desafortunado incidente, han sido varios los comentarios sobre el famoso bofetón. El primero de ellos llegó esa misma noche, cuando el propio Will Smith se pidió "disculpas a la Academia y al resto de nominados".

En España, fueron varias las personalidades que se pronunciaron sobre lo sucedido. Por ejemplo, Fabiola Martínez se animó a contar sus problemas de alopecia. "Es una vergüenza que alguien pueda mofarse de otra persona por este motivo", comentó. "Llevo años aplicándome un tratamiento para controlar la caída", desveló la exmujer de Bertín Osborne.

Y si hablamos de la escena mediática española y de Will Smith, un nombre que no puede faltar es el de Pablo Motos. "No se habla de otra cosa en el planeta, de eso, y de lo que diré yo. Parezco el representante de Will en la tierra. Esta mañana me he levantado y me han llamado de radios, de televisiones para preguntarme si había hablado con él y si quería hacer declaraciones. También me han amenazado de muerte...", comentó el presentador de 'El Hormiguero'.

Y si Will Smith dio sus primeras declaraciones en la propia en la que agredió a Rock, el agredido tardó algo más en manifestarse. Cuando lo hizo, fue ante los asistentes a actuación Ego Death Tour en Boston (Massachusetts, EE UU). "Todavía estoy procesando lo que ocurrió, así que en algún momento hablaré sobre ello. Y será serio", comentó en esas primeras declaraciones.

Con esta polémica coincidió también otro de los temas calientes de 2022 entre el 'famoseo' norteamericano: el juicio entre Johnny Depp y su expareja Amber Heard. “Creed a todas las mujeres, creed a todas las mujeres, salvo Amber Heard”, exclamó Chris Rock desde el escenario en otro de sus monólogos.

Ya en 2023, Eddie Murphy recibió un galardón honorífico en los Globos de Oro y volvió a recordar la polémica protagonizada por Smith y Rock. La frase "mantén el nombre de mi esposa fuera de tu puta boca" que el actor dijo al presentador de la gala tras propinarle un bofetón fue otro de los momentos más comentados. Así, Murphy lo rememoró al dar las claves de su "plan definitivo para lograr el éxito, la prosperidad, la longevidad y la tranquilidad".

"Pagad los impuestos, ocupaos de vuestros asuntos y quitad el nombre de la mujer de Will Smith de vuestra puta boca", resaltó entre los aplausos de los asistentes a los 80 Globos de Oro.

Finalmente, a solo unos días de los Premios Oscar 2023, Chris Rock estalló y cargó con dureza contra Will Smith, algo que no había hecho todavía. “Cualquiera que diga que las palabras duelen nunca ha recibido un puñetazo en la cara”, comentó en un nuevo show. A continuación se desarrolló más de una hora de monólogo sin que Rock volviera a mencionar a los Smith, hasta que hacia el final empezó a desahogarse. “Ya sabéis lo que pasó. Ese cabrón me abofeteó en los Oscar y la gente me pregunta ‘¿te dolió?’. Todavía duele”.

“Pero no soy una víctima, nena. Nunca me verás llorando con Oprah o Gayle King. Nunca va a pasar. Recibí ese golpe como Pacquiao”. Rock analizó entonces lo ocurrido en función al malestar que Smith sentía hacia su esposa, recordando cuando Jada hizo público que le había sido infiel. “Normalmente no hablaría de esas cosas, pero por alguna razón ellos lo pusieron en Internet. No tengo ni idea de por qué lo harían”.

“Ella le hizo más daño a él que a mí”, asegura, según recoge NBC. Todo el mundo en Hollywood habría estado hablando del tema durante meses, pero Rock sostiene que fue a él quien le tocó pagar el pato. “¿Y a quién golpea? A mí, a quien sabe que puede vencer”. “Will Smith practica la indignación selectiva”, prosiguió haciendo referencia al título de su espectáculo, “Indignación Selectiva”. “Todo el mundo sabe que yo no tuve nada que ver con eso. No tuve ningún enredo”.