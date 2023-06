La sorprendente (e inusual) cifra que Scarlett Johansson cobró por rodar 'Asteroid City' en Madrid

El 16 de junio, llega a los cines españoles la nueva película de Wes Anderson, Asteroid City. En su reparto, el cineasta de la simetría y los colores pastel ha reunido a Scarlett Johansson, Tom Hanks, Margot Robbie, Tilda Swinton, Adrien Brody, Bryan Cranston… por citar únicamente a algunos de los actores que se dejarán ver (fugazmente) en los poco más de 100 minutos que dura Asteroid City.

Si alguna vez te has preguntado cómo es posible que Wes Anderson consiga a tantas estrellas para sus películas, hemos de decirte que “pagándoles un salario estratosférico” no es la respuesta. O, al menos, no ha sido esta la razón que ha convencido a Scarlett Johansson, la prestigiosa actriz a la que vimos en Match Point y oímos en Her.

En una entrevista a Variety, Johansson ha confirmado que su papel en Asteroid City le reportó unos cuatro mil dólares a la semana: si tenemos en cuenta que el rodaje del último largometraje del cineasta texano duró dos meses, hablaríamos de unos 36 mil dólares como máximo, unos 33500 euros al cambio.

Aunque semejante cantidad por aparecer en un par de fotogramas (perfectamente encuadrados, eso sí) pudiera resultar más que apetecible, lo cierto es que la cotización de Scarlett Johansson es muy superior a lo que revela su paso por la desértica (y madrileña) ciudad de Asteroid City.

Y esa no es la única lectura, ni siquiera la más interesante, posible ante este dato: más aún lo es el que precisamente ahora Scarlett Johansson haga público que ha cobrado un salario irrisorio, sino que además lo diga sin que su magnífica sonrisa ceda un milímetro.

La nueva villana (y momentánea) de Marvel

Aunque su superheroína es una de las más queridas por el público, Scarlett Johansson y Disney tuvieron fricciones al estrenarse La viuda negra, película protagonizada por la primera y producida por la segunda. En su contrato, Johansson había hecho constar una cláusula según la cual parte de su salario dependía de la taquilla que, en cines, hiciera La viuda negra. Sin embargo, la compañía del ratón decidió estrenar de forma simultánea la película en salas y en su plataforma, Disney Plus.

Semejante apuesta perjudicaba los intereses de la actriz al disminuir las previsiones económicas de La viuda negra en cines, por lo que Johansson denunció a Disney en un tribunal angelino.

La parte denunciada no hizo esperar su respuesta: mediante un comunicado, cargó contra su viuda negra, achacándole que no comprendiese la situación sanitaria actual (las restricciones COVID en los cines) y recordándole, de paso, que la película estaba gozando de una buena fortuna en el streaming, lo que incrementaría los 20 millones de dólares que Disney ya le había pagado a la actriz.

Ya está aquí el nuevo tráiler de Viuda Negra (Black Widow) la nueva película de Marvel Studios que estará protagonizada por Scarlett Johansson retomando, todo indica que por última vez, su ya legendario papel de Natasha Romanoff. Un filme que, dirigido por Cate Shortland, llegará a los cines el 30 de abril. Tráiler de 'La viuda negra', estrenada en 2021.

El comunicado de Disney hizo que parte del público viese a Scarlett Johansson como una avariciosa actriz sin escrúpulos, capaz de anteponer su ya abultada cuenta corriente a la salud del resto de la sociedad.

Dos años después de la publicación del comunicado, y con Johansson y Disney ya reconciliadas por medio de un acuerdo de contenido confidencial, la actriz declaró a Variety que esta fue una etapa “triste y decepcionante, pero sobre todo triste”. Ahora, con los 36 mil dólares que cobrará Johansson por aparecer en Asteroid City, cualquier sombra de codicia por parte de la protagonista de La viuda negra se desvanece un poco más.

