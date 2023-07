El increíble cambio radical de Willem Dafoe: desde 'Platoon' hasta su último papel en 'Asteroid City'

Hay pocos actores más prolíficos en la industria cinematográfica que Willem Dafoe. El de Wisconsin, que este 22 de julio cumple 68 años, ha participado en 147 películas durante sus casi cuatro décadas de carrera, que empezó allá por 1980. Su último estreno en España ha sido Asteroid City el pasado mes de junio, de la mano de su gran amigo y habitual colaborador Wes Anderson.

Antes de ser el profesor de interpretación del pequeño pueblo situado en el desierto, Dafoe se ha metido en la piel de sargentos, gerentes de hotel, sicarios e incluso de uno de los pintores más famosos de todos los tiempos. Desde la guerra de Vietnam hasta el siglo X, el actor ha interpretado papeles que ya han quedado para la historia.

¿Cómo saltó a la fama Willem Dafoe?

La primera incursión de Dafoe en el cine iba a ser con la película La puerta del cielo (1980) de Michael Cimino, una cinta que causó la quiebra de United Artists, pero tras el montaje se descartaron las escenas del actor. Willem consiguió papeles en otras producciones importantes de Hollywood, como Vivir y morir en Los Ángeles (1985), aunque su verdadero saltó a la fama se produjo en 1986, ya entrado en la treintena, con Platoon. Su interpretación del sargento Grodin le valió su primera nominación al Oscar como mejor actor de reparto.

Fotograma de 'La última tentación de Cristo'. Universal

En 1988 protagonizó una de las cintas más importantes (y polémicas) de toda su carrera: fue Jesús en La última tentación de cristo, la película de Martin Scorsese que levantó ampollas entre la comunidad cristiana, cuando tenía 33 años. Ese mismo año 1988 también participó en Arde Mississippi, y en 1989 lo haría en Nacido el 4 de julio, protagonizada por un Tom Cruise que ha vuelto a revitalizar la taquilla.

Willem Dafoe en los 90: consagración

El de Wisconsin comenzó la década de los 90 siendo dirigido por David Lynch en la película Corazón salvaje (1990), aunque no fue el único realizador importante con el que compartió rodaje durante esos años: en 1992, tras haber aparecido en otras dos cintas, protagonizó El cuerpo del delito junto a Madonna, mientras que en 1994 se unió a un Harrison Ford (que por aquel entonces no necesitaba ayuda digital en la cara) en el largometraje Peligro inminente.

Willem. Dafoe en 'El paciente inglés' (1996) Miramax

El mayor éxito de Dafoe en la última década del siglo XX llegó en 1996 con El paciente inglés, la adaptación de la novela homónima de Michael Ondaatje. En la galardonada cinta, el de Wisconsin dio vida a David Caravaggio, un exagente del servicio de inteligencia canadiense. La película consiguió nueve Oscar, incluido el de mejor película.

Después de la historia ambientada en la Toscana durante la Segunda Guerra Mundial, el actor participó en otras películas, como Affliction (1998), dirigida por un Paul Schrader que también ha aclamado a Oppenheimer, o New Rose Hotel (1999), realizada por Abel Ferrara y coproducida por el propio Dafoe.

William Dafoe en los 2000: fama mundial

El nuevo milenio no pudo arrancar mejor para Dafoe, que participó en dos de las películas más importantes del año 2000: American Psycho, donde interpretó al mítico detective Kimball, y La sombra del vampiro, en la que encarnó al célebre actor de Nosferatu (1921) de Murnau. Esta cinta, (que abrió un círculo que cerrará muy pronto) le valió su segunda nominación al Oscar, aunque tampoco consiguió alzarse con el premio.

Dos años después le llegaría uno de los papeles más importantes de toda su carrera, especialmente en cuanto a reconocimiento mundial: fue el escogido para interpretar al célebre Norman Osborn (el Duende Verde) en el Spiderman de Sam Raimi (2000), rol que repetiría en las dos secuelas de la trilogía y en la última cinta de Marvel sobre el hombre araña, Spiderman: No Way Home (2021).

Willem Dafoe como Norman Osborn en 'Spider-Man' (2002). Sony Pictures

En 2004 inició su relación más duradera dentro de la industria cinematográfica: tuvo un papel secundario en Life Aquatic, de Wes Anderson, en la que sería la primera de las cinco colaboraciones que ha realizado con el director de Houston. También participó en otra de las grandes películas de ese año, El aviador de Martin Scorsese, con el que se reencontraba 15 años después de la polémica cinta sobre Jesucristo.

El resto de la década de los 2000 el actor no paró de encadenar trabajos en varias producciones, llegando a hacer 22 películas en apenas cinco años, algunas de ellas con realizadores muy importantes como Spike Lee (Plan oculto, 2006), Lars von Trier (Anticristo, 2009) o de nuevo con Wes Anderson en su cinta de animación Fantastic Mr. Fox (2009).

Willem Dafoe en los 2010: grandes producciones

Los comienzos de la década pasada no fueron especialmente brillantes para el de Wisconsin en lo que a taquilla se refiere. Después de participar en varias cintas de bajo presupuesto, en 2012 apareció en John Carter, uno de los mayores fracasos de la historia de Disney. Al año siguiente volvió a estar bajo la dirección de Lars von Trier en la controvertida Nymphomaniac, pero a partir de entonces la carrera de Dafoe tomó un rumbo completamente diferente.

Willem Dafoe como el sicario Jopling en 'El gran hotel Budapest' Fox Searchlight

El 2014 fue uno de los mejores para un Willem Dafoe que ya contaba con 59 años, puesto que participó en cuatro de las mayores películas de ese año: regresó a un proyecto de Wes Anderson con El gran hotel Budapest, una de las cintas más aclamadas del director. También tuvo un papel secundario en la historia de amor adolescente Bajo la misma estrella, basada en el best-seller de John Green. Además, tuvo una aparición en El hombre más buscado y en la primera entrega de John Wick, que se ha convertido en una de las sagas más exitosas de los últimos años.

Mientras que se tomó el 2015 de descanso, volvió a la carga en 2016 con La gran muralla, la coproducción entre Estados Unidos y China, aunque fue realmente en 2017 cuando regresó al éxito absoluto gracias a dos películas: fue uno de los numerosos personajes en Asesinato en el Orient Express, dentro del universo Hercules Poirot de Kenneth Branagh (que ya prepara su siguiente entrega) y encarnó la gerente del motel Magic Castle en The Florida Project, papel con el que consiguió su tercera nominación al Oscar, aunque tampoco lo ganó.

Robert Pattinson y Willem Dafoe en 'El faro' Universal

No tardó en volver a optar al galardón, ya que al año siguiente, con 63 años, regresó a la lista de nominados gracias a su interpretación del mítico pintor impresionista en Van Gogh, a las puertas de la eternidad (2018). Pocos meses después se unió a una de las mayores franquicias de la actualidad, el Universo DC, al dar vida a Vulko en Aquaman.

En 2019 volvió a ser un gran año para Dafoe, ya que participó en tres importantes películas: Húerfanos de Brooklyn, el segundo largometraje dirigido por Edward Norton; Togo, una cinta de Disney centrada en la carrera por llevar suero a lo más recóndito de Alaska y El faro, la más popular de las tres y que supuso la primera internada de Dafoe en el oscuro mundo cinematográfico de Robert Eggers.

¿En qué franquicias aparece Willem Dafoe?

Mientras que en 2020 no estrenó ninguna cinta, en 2021 Dafoe se convirtió en uno de los pocos actores en participar, en el mismo año, en las dos franquicias de superhéroes más grandes de la industria: retomó su papel de Vulko en la versión de La Liga de la Justicia de Zack Snyder y volvió a interpretar, 17 años después, al Duende Verde en Spiderman: No Way Home. Además, también encarnó al dueño del circo en El callejón de las almas perdidas de Guillermo del Toro y obtuvo un rol, de nuevo, en una producción de Wes Anderson, La crónica francesa.

Willem Dafoe retomará el papel de Vulko en la secuela de 'Aquaman'. Warner Bros.

El año pasado solo estrenó dos películas: El hombre del norte, de Robert Eggers, y El cazador de recompensas, de Walter Hill (que ha llegado este año a España). El último proyecto en el que se ha podido ver a Dafoe ha sido Asteroid City, en la que supone su quinta participación en una cinta del peculiar director y en la que aparece junto a una larga lista de actores.

Pero Willem Dafoe, a sus 68 años recién cumplidos, no descansa y ya tiene multitud de proyectos que se van a estrenar bien en lo que queda de año o en 2024. A finales de 2023 estrenará Poor Things, del director Yorgos Lanthimos, y volverá a ser Vulko por tercera vez en la segunda parte de Aquaman. La del rey de las aguas no será la única secuela en la que aparecerá el actor, ya que actualmente se encuentra rodando Beetlejuice 2. Además, regresará por tercera vez a las órdenes de Robert Eggers en Nosferatu, la reinterpretación de la mítica cinta.

