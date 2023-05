Confirmado: tendremos 'John Wick 5'

En cierto momento del desarrollo de John Wick 4 pendió la idea de que Lionsgate encarara el final de la historia principal de un modo análogo a como lo estaban haciendo otras sagas de acción actuales (estilo Misión Imposible y Fast & Furious): con dos películas distintas, separando la trama en dos mitades. Pero, al igual que en Fast & Furious se lo han pensado mejor (es posible que ahora haya tres), en John Wick 4 se desterró la idea de conducir directamente a una John Wick 5: el equipo decidió que necesitaba un descanso.

Así que la cuarta película llegó a cines el pasado marzo, sin tener asegurada una continuación. Chad Stahelski, director del film, resumió así la situación: “Es legítimo que el público quiera más. Pero creo que todos necesitamos un poco de tiempo para decir ‘uf, veamos qué es lo siguiente’ ... Si Keanu y yo, dentro de unos meses, volvemos a sentarnos en un bar en Japón y de repente decimos ‘sí, tengo una idea’, iremos con ello”. Entretanto, John Wick 4 obtuvo 363 millones de dólares en todo el mundo, confirmando a Lionsgate que era buena idea seguir con ese universo cinematográfico que viene construyendo últimamente.

Dicho universo incluye un spin-off titulado Ballerina (que protagoniza Ana de Armas y también contará con la presencia de Keanu Reeves) y una miniserie por nombre The Continental, centrada en el hotel de asesinos a sueldo. Ballerina tiene previsto el estreno para el 7 de junio de 2024, y la idea es que The Continental vea la luz en las inmediaciones. Joe Drake, presidente de Lionsgate, se ha pronunciado sobre qué planean más allá de Ballerina y The Continental y ha confirmado, de facto, que ya están planeando John Wick 5. Lo recoge Hollywood Reporter.

“Lo que es oficial es que, como sabéis, Ballerina es el primer spin-off que se estrena el año que viene. Estamos desarrollando otros tres, incluyendo la serie de televisión The Continental, que se emitirá en breve”, explica el ejecutivo. “Estamos construyendo el mundo y cuando llegue esa quinta película crecerá orgánicamente a partir de cómo estamos empezando a contar esas historias. Pero puedes confiar en una cadencia regular de John Wick”. Sus palabras dejan entrever que, más allá de Ballerina, The Continental y John Wick 5, hay otras dos expansiones en preparación.

En cualquier caso, parece que la quinta aventura de Baba Yaga se encuentra en una fase muy prematura, y que lo que hay que hacer ahora es prepararse para Ballerina y The Continental.

