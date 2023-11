Una de las comedias españolas más taquilleras de 2023 arrasa en Netflix de la mano de Santiago Segura

Si hay una persona en España que haya sido capaz de descodificar el éxito, ese es Santiago Segura. El de Carabanchel no debutó en la gran pantalla hasta los 28 años aunque, eso sí, sus inicios con Berlanga como padrino y un Goya al mejor cortometraje, no podían ser más promisorios. Sin embargo, su nombre se convertiría en garantía de rentabilidad en cuanto se acomodó en la silla de director: su primera película fue Torrente, el brazo tonto de la ley.

Pese a sus 3 millones de espectadores y más de 10 millones de euros de recaudación (que contrastaban con su bajo presupuesto), la primera entrega de la franquicia fue la que menos dinero le reportó de todas, con la excepción de la quinta y (hasta ahora) última. En total, las desventuras del grosero héroe de Segura han amasado más de 80 millones de euros, convirtiéndose en la franquicia más lucrativa del cine español. Pero, para Santiago Segura, esto no era suficiente.

Su carrera posterior a Torrente no ha sido menos afortunada, ya que su trilogía (que, en 2024, pasará a ser tetralogía) Padre no hay más que uno, junto con las dos entregas de A todo tren, han sido rotundos éxitos de taquilla.

El mismo destino tuvo Vacaciones de verano, que se alzó con el título de la segunda película española que más gente ha llevado a los cines en 2023, por detrás de Campeonex (un mérito que se duplica cuando se tiene en cuenta que se batió, en cartelera, con Barbie y Oppenheimer). No obstante, la gloria de Vacaciones de verano no acabó con la llegada de octubre, ya que su desembarco en Netflix la ha disparado hacia el segundo puesto entre las películas de habla no inglesa, tras Ladronas.

¿De qué trata ‘Vacaciones de verano’?

Santiago Segura y Leo Harlem volvieron a cruzar sus caminos para insuflarle oxígeno a las salas y, unos meses más tarde, al streaming. En Vacaciones de verano, los cómicos interpretan a dos amigos que, tras quedarse sin trabajo, se ven obligados a aceptar un empleo como animadores infantiles en un hotel de lujo durante un mes. Mes en el que, precisamente, deben hacerse cargo de sus hijos. La única forma que se les ocurre para conciliar ambas tareas es la infiltrar a sus vástagos entre los demás niños. Obviamente, el resultado es un desastre.

Además de Harlem y Segura (y su infalible hija, Sirena), Vacaciones de verano cuenta en su reparto con Patricia Conde, Antonio Resines, David Guapo, Florentino Fernández y Cristina Gallego.

