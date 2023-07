¿Quién es Sirena Segura? Estas son las películas que ha protagonizado la pequeña estrella de los Segura

De Carabanchel, Madrid; profesión, intérprete; apellido, Segura. No, la respuesta no es Santiago Segura, cuya nueva película, Vacaciones de verano, llegará a las salas de España en julio. Tampoco hablamos de Calma Segura, la primogénita de Santiago y su mujer, María Amaro. La actriz a la que nos referimos se llama Sirena, la benjamina de la familia.

Nacida en 2013, Sirena está aún a meses de distancia de cumplir los diez años. Sin embargo, su currículo ya es más largo que el de la mayoría de los intérpretes con los que ha compartido pantalla. Muy lejos (todavía) del de su padre, eso sí, que reúne más de ciento veinte créditos.

Todo queda en familia

Sirena Segura ha llegado al cine de la mano de su padre, con el que ha trabajado a lo largo de su escueta pero prometedora filmografía. Salvo Sin rodeos (2018), protagonizada por Maribel Verdú, Sirena ha aparecido en todas las películas de la fase “familiar” (con dos acepciones para ella) de Santiago Segura.

Tras la saga de Torrente, que constó de cinco entregas, recaudó más de ochenta millones de euros y llevó a las salas a más de quince millones de españoles, Santiago Segura cambió de registro y se zambulló en un cine simpático, de humor blanco y dirigido a padres e hijos.

En su caso, también interpretado por padres e hijos. Además de Sirena, Calma Segura también se ha apuntado a algunas de estas películas, aunque no a tantas como su hermana menor: la actriz, nacida en 2008, aparece en las tres entregas de Padre no hay más que uno. Sirena, en alguna más.

¿Cuál fue la primera película de Sirena Segura?

Padre no hay más que uno (2019) fue el debut de Sirena, que interpretó a Paula García, hija (a un lado y otro de la pantalla) de Santiago Segura en la película, disponible en Amazon Prime Vídeo, al igual que la segunda parte, Padre no hay más que uno 2: La llegada de la suegra. La tercera y, hasta el momento, última, no se encuentra en ninguna plataforma actualmente.

Además de Padre no hay más que uno, Sirena ha acompañado a su padre en la aventura ferroviaria A todo tren, destino Asturias y su secuela, A todo tren 2: Sí, les ha pasado otra vez. Ambas forman parte del catálogo, también, de Amazon Prime Vídeo.

Por último, Sirena se irá de Vacaciones de verano con Santiago Segura y Leo Harlem el próximo 6 de julio, cuando su sexto título como actriz llegue a las salas de cine.

