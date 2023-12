Todas las películas de Navidad que llegan a Amazon Prime Video en 2023

El catálogo de Amazon Prime Video en España es el punto en el que se dan cita los detractores profesionales de la Navidad y sus más apasionados defensores ya que, para ambos, hay una película disponible: The Grinch. Las andanzas del malhumorado ogro verde al que encarnaba Jim Carrey fueron masacradas por la crítica (en Filmaffinity no se recoge una sola buena opinión sobre el largometraje de Ron Howard) y tampoco agradó demasiado al público. Pero, aún así, se ha convertido en un clásico inevitable para aquellos que aman la Navidad, y también para los que la aman.

Sin embargo, no sólo de The Grinch vive el hombre, por lo que Amazon Prime Video ha tratado de revitalizar su videoteca de cara a la temporada navideña con varios títulos. Y uno de ellos es la película relativa a estas fechas más esperada del año. Te las presentamos.

‘Merry Little Batman’

Todas las plataformas son conscientes de que los superhéroes están (¿estaban?) de moda. Pero si hay una en particular que ha disfrutado de este éxito ha sido Amazon Prime, responsable de Invencible, The Boys y Gen V, tres series que han copado las listas entre lo más visto y comentado de sus respectivos años. Por eso, y aprovechando la proximidad de las Navidades, el servicio de streaming se ha atrevido a ir un paso más allá y ha fundido la tendencia audiovisual de la época con Papa Noel en Merry Little Batman, película de animación en la que el hijo del héroe se disfraza del hombre murciélago para evitar que unos “supervilllanos” roben la Navidad.

‘Navidad en Candy Cane Lane’

Pese a su catastrófico intento de resurrección con El Rey de Zamunda, a Eddie Murphy nunca se lo puede dar por muerto. Es cierto que el monarca de la comedia no vive su mejor época, pero Navidad en Candy Cane Lane, una producción original de Amazon Prime, puede ser la oportunidad que Murphy necesita para reconquistar sus dominios. Aunque no se estrena hasta el 1 de diciembre, su trama (un vecino hace un trato con una elfa traviesa para ganar un concurso de decoración navideña) tiene ese regusto a comedia desenfadada y gamberra que, como Elf, puede convertirse en un clásico para las Navidades.

‘Red One’

Posiblemente, Red One la película navideña más esperada de la temporada, aunque sólo sea por tres actores principales: Dwayne Johnson (que se embolsó nada menos que 50 millones de dólares por su trabajo), Chris Evans (que tampoco se daría por satisfecho con el sueldo mínimo) y J.K. Simmons, que interpreta a un musculoso Papa Noel que ve amenazadas sus Navidades por su archienemigo, Krampus (que ya fue el protagonista de una comedia navideña protagonizada por Toni Collette). A esta criatura, le da vida Kristofer Hivju, es decir, MataGigantes en Juego de Tronos. También actúan Kiernan Shipka (la hija de Don Draper en Mad Men) y Lucy Liu.

