'Vengadores: The Kang Dynasty' se queda sin director (¿después de haberse quedado sin Kang?)

A finales de esta semana nos topamos con una sorprendente noticia: Pedro Pascal, tras encadenar The Last of Us con The Mandalorian en Star Wars, quería sumar otra saga millonaria a su currículum. El Universo de Marvel, que le estaría tanteando para interpretar a Reed Richards en la próxima película de Cuatro Fantásticos, esa a la que le está costando tanto despegar. El timing con el que Kevin Feige quiso que trascendiera el fichaje no podría ser mejor, porque los ánimos ahora mismo están bastante bajos en Marvel Studios.

La razón es que su última película, The Marvels, ha tenido el peor estreno de la historia del MCU, junto a unas críticas feroces y un presupuesto desmedido que dificultará muchísimo que el film de Nia DaCosta dé beneficios. Pero eso no es todo: la noticia de Pascal vino a eclipsar otra reciente filtración, que apuntaría a un tropiezo más en la gestación de una película tan esperada como Vengadores: The Kang Dynasty. Es el próximo crossover que planea Marvel, y se acaba de quedar sin director.

Destin Daniel Cretton dejó muy contenta a la cúpula de Kevin Feige una vez dirigió Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos. La película gustó, hizo una taquilla solvente, y demandó que poco después el mismo Cretton se pusiera a preparar una secuela donde repetiría Simu Liu como protagonista. Al mismo tiempo, a Cretton le fue encomendado dirigir The Kang Dynasty, donde culminaría la actual Saga del Multiverso que tiene a Kang el Conquistador (y sus variantes) como enemigo definitivo, estilo lo que fue el Thanos de Josh Brolin. Pero claro, ha habido percances.

Jonathan Majors ya ha interpretado al susodicho Kang tanto en Loki (que terminó la segunda temporada en Disney+ al mismo tiempo que The Marvels llegaba a cines) como en Ant-Man y la Avispa: Quantumanía, y la idea es que hiciera lo propio tanto en The Kang Dynasty como en Secret Wars, su continuación. Poco después del estreno de Quantumanía, sin embargo, el actor inició un proceso penal al ser acusado de agresión por su expareja: proceso que aún está lejos de terminar y que ha destruido la imagen pública de Majors. De ahí que pronto hubiera rumores de que Marvel Studios prescindiría de sus servicios.

El abandono de Cretton se ha materializado en una semana donde también ha sido filtrada la marcha de Jeff Loveness como guionista de The Kang Dynasty, y la destitución definitiva de Majors (lo que implicaría buscarse a otro villano final para la Saga del Multiverso). Sin director ni guionista ni enemigo definitivo, The Kang Dynasty estaría pasando por un severo replanteamiento, que puede afectar al mismo título. La película tenía previsto su estreno para el 1 de mayo de 2026 tras un par de retrasos, mientras que Secret Wars llegaría el 7 de mayo de 2027. Es probable que, con los últimos giros, estos se vuelvan a aplazar.

Por otra parte, Cretton no se ha despedido definitivamente del MCU. Aparte de que Shang-Chi 2 sigue en marcha (pero a paso de tortuga), Cretton es el principal responsable de Wonder Man, una nueva serie del MCU destinada a Disney+ que tuvo que frenar su producción por las huelgas de Hollywood. En breve, con Cretton ya sin responsabilidad en Vengadores, retomaría el rodaje.

