Las 8 curiosidades que no sabías de 'El rey león', la película de la infancia que nos sigue robando el corazón

Durante 16 años, El rey león ostentó el récord de ser la película de animación más taquillera de la historia, hasta que fue desbancada en 2010 por Toy Story 3. Con casi mil millones recaudados en todo el mundo, la cinta de Disney se convirtió en un clásico instantáneo, (también en España) que ha tenido numerosas adaptaciones más, incluidas dos secuelas y un musical.

A pesar de que es uno de los proyectos de Disney más conocidos, la cinta está repleta de multitud de curiosidades que el público general no conoce, desde rasgos concretos de los personajes hasta secretos de la producción, pasando por el dramaturgo William Shakespeare e incluso por el ejército nazi.

La cara de Scar, muy conocida

El hermano de Mufasa probablemente sea uno de los villanos Disney más odiados de la historia. El malvado león tenía unos rasgos característicos que le hacían parecer incluso más oscuro, pero, ¿no recuerda a las facciones de alguien? Pues nada más y nada menos que a las de quien le pone voz, que no es otro que Jeremy Irons. El actor hizo un trabajo tan impresionante que decidieron poner sus características faciales a Scar.

Scar, el villano de 'El rey león'. WALT DISNEY PICTURES

No tenía a los mejores al frente

Aunque parezca mentira, El rey león no fue la prioridad de Disney a principios de los años 90, sino que la compañía tenía los ojos puestos en otro proyecto: Pocahontas. Es por ello que el equipo principal se centró en el relato de la princesa indígena, mientras que uno secundario fue el encargado de dar forma a la historia de Simba.

El ejército de hienas

Para realizar la escena en la que Scar, desde lo alto de la montaña, observa cómo forman y desfila su enorme ejército de llenas, se inspiraron en los colosales desfiles militares que llevaba a cabo Adolf Hitler con las SS en la época de la Alemania Nazi.

Scar viendo cómo desfila su ejército de hienas en 'El rey León' (1994). WALT DISNEY PICTURES

La estampida duró más de tres años

La célebre escena en la que las hienas provocan una gigantesca estampida de ñus (a orden de Scar), tardó más de tres años en hacerse, debido a la complejidad de la secuencia y a la innumerable cantidad de animales que aparecen en ella. Eso sí, todo el esfuerzo mereció la pena, porque es uno de los momentos más recordados (y traumatizantes) de la historia de Disney.

Un terremoto paró la producción

El rey león llegó a cines en noviembre de 1994, pero tan solo seis meses antes, y con la cinta aún sin terminar, un terremoto sacudió Los Ángeles. El problema no fueron los estudios Disney, sino cómo llegar a ellos, ya que el transporte público se vio afectado. Mientras algunos no podían ir, otros iban andando o incluso se quedaban a dormir allí. La solución fue que cada animador se llevó trabajo a su casa para completarlo allí.

Elton John casi se queda sin Oscar

Elton John, uno de los cantantes más exitosos de la historia, estuvo a punto de quedarse sin su primer Oscar. En la ceremonia de 1995 tenía tres canciones nominadas, Hakuna Matata, El círculo de la vida y la que finalmente ganó, Can You Feel the Love Tonight, que por momentos se quedó fuera de la edición final. Fue el propio 'Rocketman' quien, al ver la película semanas antes, advirtió que se incluyera.

Elton John tiene dos premios Oscar, uno por 'El rey León' y otro por 'Rocketman'. TAL COHEN / EFE

El VHS más vendido de la historia

El rey león también ostenta el récord (y lo ostentará para siempre) de ser la película que más cintas de VHS ha vendido en toda la historia, con más de 55 millones de copias distribuidas a lo largo de todo el planeta. Solo en su primer día, la película vendió más de 4.5 millones.

Reinterpretación de William Shakespearee

La película está basada, aunque muy libremente, en Hamlet, una de las obras más míticas de la literatura universal. La creación de William Shakespeare inspiró a los guionistas en varios puntos, como los hermanos enfrentados (Mufasa y Scar), el exilio del protagonista e incluso la aparición del padre como fantasma.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.