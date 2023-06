Sarah Polley ('Ellas hablan') podría dirigir el remake en acción real de 'Bambi' para Disney

Aunque de vez en cuando alguno que otro vaya directo al streaming, en Disney están convencidos de que los remakes en acción real de sus clásicos animados son enormemente lucrativos. Suponen la oportunidad de acercar a las nuevas generaciones historias inmortales y de experimentar con el CGI hiperrealista (sin importar los atentados estéticos a los que este pueda conducir), así que la Casa del Ratón sigue en sus trece y a cada tanto se va estrenando o anunciando algún nuevo proyecto. El último aún lo tenemos en cines, es La sirenita.

En general la taquilla está yendo bien, y la crítica ha sido más benévola de lo habitual con el musical submarino que dirige Rob Marshall. Antes, por otra parte, tuvimos en Disney+ Peter Pan y Wendy de David Lowery, con reseñas aún mejores, y según estos precedentes la factoría ha decidido seguir adelante con su actualización de Bambi. El remake de este film de animación de 1942 empezó a desarrollarse en 2020, con Geneva Robertson-Dworet y Lindsey Beer ejerciendo de guionistas. Hoy Disney tiene por fin una candidata para dirigir.

Según Deadline, esta no es otra que Sarah Polley. Polley se ha dedicado a la actuación desde niña, encabezando Amanecer de los muertos o colaborando con Isabel Coixet (en Mi vida sin mí y La vida secreta de las palabras) hasta que quiso dar el salto a la dirección. Llegaron entonces Take This Waltz y sobre todo Ellas hablan, adaptación de una novela de Miriam Toews que tuvo presencia en la última edición de los Oscar, recompensando a Polley con una estatuilla al Mejor guion adaptado.

Este drama feminista, con un gran reparto donde hallábamos a Rooney Mara, Jessie Buckley, Claire Foy o Frances McDormand, habrá sido seguramente el proyecto que ha favorecido que Disney se fije en ella. Al fin y al cabo, la Casa del Ratón acostumbra a reclutar directores de primera fila para sus remakes: ha sido el caso de Jon Favreau, Guy Ritchie, Kenneth Branagh, Niki Caro, Robert Zemeckis o Tim Burton, así como los citados Marshall y Lowery. Polley se uniría a esta cantera, aunque todavía no ha confirmado participación.

Bambi, por su parte, adapta una de las películas más queridas de la trayectoria de Disney, que este 2023 afronta el centenario de su nacimiento. En ese sentido, Bambi es un film fundacional: fue el quinto largometraje animado acometido por el estudio, y adaptaba la novela homónima de Felix Salten para una historia naturalista, en su momento muy rompedora para lo que acostumbraba a hacer el estudio.

Se centra en un ciervo huérfano que contrae amistad con varias criaturas del bosque. Puesto que la aparición de los humanos es nula, posiblemente Polley se vea envuelta en un circo CGI del estilo de El rey león. O de su precuela Mufasa, que hoy por hoy dirige otro cineasta de primera fila como Barry Jenkins.

