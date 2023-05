'La sirenita': crítica, sinopsis y reparto

Quién iba a decirnos que, después de desgastar nuestra cinta de vídeo poniendo una y otra vez la película de La sirenita, volveríamos a disfrutar de su historia y sus canciones en pantalla grande. Con algunas caras famosas y brillantes nuevos talentos, sí, pero con la misma esencia e ilusión por devolvernos un cuento que tanto ha significado para nuestra generación.

Sobra volver a repetir la polémica que ha desatado este nuevo live action protagonizado por Halle Bailey y dirigido por Rob Marshall (quien no se haya enterado, debe de vivir bajo del mar). Que si la elección de la actriz protagonista, que si el realismo un poco horripilante de los animales, que si el cambio de la letra de algunas canciones...

No sabíamos con qué nos encontraríamos, pero el resultado ha sido el que nos esperábamos: una revisión quizá innecesaria, pero con aciertos interpretativos y respeto musical por la película original de 1989. Una nueva forma de unir generaciones y devolverle la ilusión a los más pequeños.

'La sirenita': crítica

Valoración: La sirenita

Los remakes, en general, y los de live action (o convertir pelis de animación en filmes con actores de carne y hueso), en particular, se justifican por varias razones en Hollywood.

Aunque suelen evitar la más obvia, la económica, hablan del reto tecnológico, de aprovechar el desarrollo de todas esas técnicas que permiten ahora realizar una película submarina con actores reales (hola, James Cameron). Y luego está la justificación más habitual, la de traer la película a nuevas generaciones y, de paso, actualizarla.

La sirenita, de Rob Marshall, se sustenta en las tres. Y se apoya, además, en los éxitos precedentes de La bella y la bestia (2017) o del propio Marshall, El regreso de Mary Poppins, aparte de estirar el chicle del revival momentáneo (y cíclico) del musical.

La sirenita quizá no llega a la altura de las mencionadas, pero es verdad que su tarea era aún más complicada, no solo consistía en meterse con uno de los clásicos de Disney más queridos (el que abrió una nueva edad dorada de la casa del ratón y también del musical), sino que estaba quizá entre los menos cuestionados desde la perspectiva actual, a pesar de que, como casi todos, se centraba en ese cuento de princesas y príncipes.

Y es verdad que ahí han hecho un esfuerzo muy claro desde el reparto: la supuesta (y absurda) polémica alrededor de la elección de Halle Bailey se acaba al verla. La cantante, y ahora actriz, es una dignísima sirena, con voz espectacular y una inocencia transparente.

Después, el resto de actualizaciones en la historia están algo más metidas con calzador. Por ejemplo, la preservación de los océanos. Recorre más o menos el filme en ese viaje antiguo de enemistad entre los hombres y los humanos y la meten con calzador con menos sutileza en una escena con todas las hermanas sirenas limpiando el arrecife de coral.

El empoderamiento de la protagonista, el encontrar su voz, su camino quizá esté algo más resaltado, pero no mucho más a lo que veíamos en el filme clásico. Ese padre temerario que no la deja elegir su particular camino, el miedo a perder a su hija, la rebeldía de ella… Las razones para escapar siguen siendo el amor y quizá satisfacer más su curiosidad de conocer mundo.

El problema con La sirenita es, precisamente, esa tecnología que no le hace bien a una película tan colorista como era la de 1989. La oscuridad de la pantalla se justificará con estar al fondo del mar, pero ya cansa. Y, por otro lado, los animales marinos dan cierta grima, y supongo que por eso se explica que el pececito Flounder pierda protagonismo, con lo simpático que era animado, aquí tiene unos ojos terroríficos.

Con Sebastián, el cangrejo, y Scuttle, la gaviota, se salvan más y mucho ayudan las voces originales de Daveed Diggs y Awkwafina respectivamente. Ambos protagonizan una de las nuevas canciones compuestas por Alan Menken y Lin-Manuel Miranda, otra forma de actualizar el clásico, por cierto.

Compensa con esto la acertada elección de los actores reales, la ya mencionada Halle y también Melissa McCarthy como Úrsula o Javier Bardem como Tritón. Y en conjunto, es probable que esta versión enamore a una nueva generación porque la gran música de Menken sigue ahí.

'La sirenita': sinopsis

Qué contar que no se sepa ya de la sinopsis de La sirenita. La llevamos viendo desde que se estrenó la original en 1989, cuando Disney nos descubrió a esta sirena de pelo rojo que, enamorada del mundo de los humanos, soñaba con tener pies para poder correr y descubrir qué hay más allá de las profundidades del mar (por mucho que su amigo Sebastián, el cangrejo, intentase convencerle de lo divertido que es ser sirena).

La película narra la historia de cómo Ariel decide desobedecer a su padre, el rey Tritón, y hacer un pacto con la malvada Úrsula, cediendo su bonita voz a cambio de unas piernas que le permitan salir a la superficie y explorar el mundo que tanto la fascina. Allí conoce a un príncipe que deberá besarla antes de que pierda su voz para siempre.

'La sirenita': fecha de estreno y duración

La sirenita llega a los cines el 26 de mayo de 2023. La película tiene una duración de 135 minutos.

'La sirenita': director

Annie (1999), Chicago (2002), Memorias de una geisha (2005), Piratas del caribe: En mareas misteriosas (2011), El regreso de Mary Poppins (2018)... Todas ellas se las debemos a Rob Marshall, quien este año suma a su filmografía el regreso de La sirenita a nuestras vidas.

Director de teatro, cine y coreógrafo, Marshall ganó el premio a Mejor director en los Oscar y los Globos de Oro por su trabajo con Chicago y ha estado nominado en numerosas ocasiones a los BAFTA, los Emmy, los Annie y los Critics Choice Awards, entre otros.

La sirenita supone su vuelta al mundo de Disney desde que contó con Emily Blunt para reencarnar a la niñera mágica más famosa del mundo. Sobre la polémica que desató su casting para el papel de Ariel, Marshall se ha mostrado tajante: "Estábamos buscando a la mejor actriz para el papel y punto".

'La sirenita': reparto

Poco tiene que envidiarle el reparto de La sirenita al del live action de La bella y la bestia de 2017. Si por aquel entonces el director Bill Condon contaba con Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans, Emma Thompson y Ewan McGregor para dar vida a aquel cuento sobre la belleza interior, Marshall tiene a un elenco igual de atractivo para narrar nuestra historia favorita bajo del mar.

A la magnífica Ariel de Halle Bailey se le unen Javier Bardem como su padre, el rey Tritón, y Melissa McCarthy como la malvada Úrsula. Sus amigos, el pez Flounder y el cangrejo Sebastián, cuentan con las voces de Jacob Tremblay y Daveed Diggs, mientras que la gaviota Scuttle cobra vida con la voz de Awkwafina.

A ellos se les suman Karolina Conchet, Lorena Andrea, Kajsa Mohammar, Simone Ashley, Sienna Who y Nathalie Sorrell como las 6 hermanas de Ariel.

