Jacob Tremblay responde a las críticas sobre el cambio más polémico de 'La sirenita'

A sus 16 años, el actor estadounidense Jacob Tremblay se ha convertido en una de las jóvenes promesas del cine con trabajos estelares en películas como La habitación, Luca o Wonder. Ahora, su trabajo como el nuevo Flounder en el live-action de Disney de La sirenita también ha llamado la atención del público, y más después de las primeras imágenes que nos llegaban de un personaje muy diferente al que recordábamos.

Flounder, Sebastian y Scuttle protagonizaban numerosas chanzas en internet después de que su imagen renovada por CGI causara una enorme división en el público. Sin embargo, las primeras reacciones apuntan a que estos personajes funcionan a la perfección dentro del filme y se convierten en algunos de sus aspectos más relevantes. Unas palabras que también han sido sustentadas por el propio Tremblay.

"Me mostraron el diseño cuando fui a la audición y vi la película anoche, tengo que decir que creo que realmente funcionó", confesaba Tremblay a People durante la premiere. "Creo que fueron unos genios y que sabían exactamente lo que estaban haciendo".

Un cambio de imagen que Tremblay apoya dentro del marco de un filme que ha intentado reimaginar y renovar la imagen de unos personajes icónicos. "Funciona perfectamente y combina con todo. Si fuera diferente, no creo que realmente lo hiciera", defiende el actor ante las críticas.

Este ha sido el cambio más relevante en el live-action de Disney, que también presentaba novedades como tres canciones originales escritas por Lin-Manuel Miranda y Alan Menken. Las melodías han sido tituladas como For the First Time, Wild Uncharted Waters y Scuttlebutt. Menken las presentaba en la premiere como "accidentes artísticos".

La polémica transformación de estos personajes se sumaba a la de la controvertida elección de Halley Bailey como la nueva Ariel, debido a la imagen de piel nívea y pelo rojizo que el clásico de animación de Disney conformó en el imaginario del público. Superadas las primeras reticencias, la aparición de la actriz estadounidense se ha convertido en la gran baza de un filme en el que se atreve a demostrar sus mejores dotes vocales, enamorando a todos aquellos que ya han podido disfrutar de su estreno.

