El remake de 'La sirenita' ha modificado la letra de dos canciones para aligerar el machismo

Los remakes que tan a cuenta le salen hoy a Disney acostumbran a ser muy fidedignos. La estrategia se limita a coger la animación y pasarla por acción real, utilizando una abundante cantidad de CGI si así lo necesita. No obstante, hay un trabajo a la hora de actualizar elementos de la historia a raíz de las sensibilidades actuales, que en general es lo que suele dar más conversación, y normalmente muy desagradable.

Halle Bailey fue elegida como Ariel en el remake de La sirenita que dirige Rob Marshall. Debido al color de su piel, desde que se hizo el cásting ha aguantado todo tipo de insultos en redes, aunque no es la única modificación de la que hará gala el film. Disney tiene previsto estrenarlo este 26 de mayo, lanzando varios avances en estos meses mientras se detallaban otras actualizaciones efectuadas en La sirenita.

Lo más importante son las canciones. La sirenita será un musical como lo fue el film de 1989, manteniendo las piezas de Howard Ashman y Alan Menken además de añadir tres nuevas. Estos temas han sido compuestos por Menken y una figura asidua a Disney como Lin-Manuel Miranda (Ashman falleció dos años después del estreno de la primera Sirenita, en 1991), y vía Entertainment Weekly se han dado a conocer cuáles son.

Uno es For the First Time, un solo de Bailey en el papel protagonista. Otro es Wild Uncharted Waters, que canta el príncipe Eric (Jonah-Hauer King) en torno a su atracción por el agua luego de que el personaje no tuviera canción propia en La sirenita original. Y el tercero es Scuttlebutt, un dueto humorístico entre la gaviota Scuttle (que pone voz en la versión original Awkwafina) y el cangrejo Sebastián (voz de Daveed Diggs).

Hasta aquí todo en orden, pero puede que lo que encienda los ánimos de alguien es una revelación que Menken ha hecho en Vanity Fair. Ahí el compositor ha desvelado que la letra de dos de las canciones originales ha sido cambiada en pos de los nuevos tiempos, con la ayuda de Miranda. Es el caso de Bésala (Kiss the Girl), cuando Sebastián organiza a todo un pantano para jalear la cita de Ariel y Eric, y Pobres almas en desgracia (Poor Unfortunate Souls) como número que presenta a la villana Úrsula, que aquí interpreta Melissa McCarthy.

¿La razón de estos cambios? El machismo presente en ambas canciones, y en Bésala la preocupación por lo que podía expresar del consentimiento. “Hay algunos cambios en la letra de Bésala porque la gente se ha vuelto muy sensible ante la idea de que Eric pueda, de alguna forma, forzar a Ariel”, explica Ashman. El problema de Pobres almas en desgracia es algo más poroso, pues nos lleva a lo que cuenta Úrsula de las mujeres que irritan a los hombres por no estar lo suficientemente calladas.

Melissa McCarthy como Úrsula Disney

“También hemos revisado Pobres almas en desgracia por líneas que puedan hacer sentir a las jóvenes que no deben hablar cuando no les toca, aunque Úrsula está claramente manipulando a Ariel para que le dé su voz”, concluye Ashman. La lealtad de La sirenita a la fuente tendrá que lidiar con estos cambios y otros que se han ido conociendo, algunos de los cuales se aprecian en nuevas imágenes recientemente publicadas.

En ellas hemos visto a Norma Dumezweni (Hermione en la representación teatral de Harry Potter y el legado maldito) como la madre de Eric, la reina Selina. Y también a Úrsula, que en el film de Marshall tendrá un origen distinto: aquí es la hermana del rey Tritón (Javier Bardem), con lo que sus motivaciones serán más profundas. Estilo Scar en El rey león, aunque cabe recordar que este cambio ya fue introducido en el musical de La sirenita que ocupó Broadway en el 2008.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.