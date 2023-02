Crítica de 'Ellas hablan'

Valoración: Ellas hablan

Sarah Polley adapta la novela de Miriam Toews (con quien escribe el guion), quien a su vez se inspiró en la historia real de una colonia menonita en Bolivia, en la que las mujeres (jóvenes, mayores, de casi cualquier edad) durante años habían sido drogadas y violadas cada noche por los hombres, sus padres, hermanos, amigos.

La terrible premisa de partida, ya conocida, no es verbalizada en ningún momento. Sarah Polley huye de la recreación macabra para centrarse en todas esas mujeres que ahora buscan una solución, una salida, un futuro. Si eso es posible. La película entonces se plantea casi como un juicio, como un procedimiento, es decir, “como un acto de imaginación femenina”, porque nada de lo que cuenta parecería posible.

Esas mujeres son casi un experimento, un laboratorio de lo que debería ser una democracia ideal (porque real, realista no es). Primero, aunque no saben leer ni escribir, votan gracias a unos dibujos: quedarse y no hacer nada, marcharse o quedarse y luchar. Un empate entre los dos últimos reúne a las mujeres más importantes de la colonia y empieza un debate que pasa por todas las grandes preguntas y reflexiones de la situación actual de la mujer (y, en general, de la sociedad).

¿Cómo se responde ante el odio y la violencia por encima de fe y creencias? ¿es posible perdonar? ¿Perdón y olvido son lo mismo? ¿A qué edad las semillas más injustas y terribles de nuestra sociedad germinan en los niños para convertirlos en monstruos o víctimas como sus mayores?

Estas pocas mujeres (brillantes Claire Foy, Rooney Mara, Jessie Buckley…) hablan y hablan, se escuchan, mientras los fantasmas del pasado las asaltan, flashes de esas pesadillas que han vivido noche tras noche, abusos que cómo van a perdonar. Son capaces de cambiar de opinión. Todo es un acto de imaginación. Y ese aura de fábula acompaña una película que, a pesar de ser un diálogo intenso constante, no te suelta ni un segundo.