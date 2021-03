El hombre cohete: lo mejor de Elton John en el cine y las series

Hace unas cuantas décadas, nadie hubiera dicho que Elton John llegaría vivo a los 74 años. Pero ahí le tenemos: más popular que nunca, y siempre con los dedos en las teclas del piano, el músico inglés lleva su bíblica edad con toda la dignidad posible para una estrella del pop forrada de millones y con muchísimos temas clásicos en su repertorio.

Y no solo con ellos. Siempre aficionado a dar la nota, el autor de Benny and the Jets y Goodbye Yellow Brick Road no ha desaprovechado sus ocasiones para dejar huella en la historia del audiovisual, bien de forma musical, bien mediante cameos que hay que verlos para creerlos. Aquí va una selección (necesariamente incompleta) de sus momentos cumbre.

Pinball y plataformas en 'Tommy' (1975)

Con el siempre delirante Ken Russell dirigiendo, esta adaptación del disco conceptual de The Who está llena de momentos que desafían a la lógica… pero ninguno de ellos supera al Pinball Wizard que se marca Elton con sus gafotas, su plataformón y una máquina de petacos con un teclado en lugar de pulsadores. Ni Roger Daltrey, ni un Peter Townsend dale que te pego con la guitarra, ni siquiera Keith Moon lograron robarle el protagonismo.

Entre cocodrilos y cerdos en 'El show de los teleñecos' (1978)

Cansado de su reputación de artista excéntrico, Elton John no se quedó muy contento cuando vio el vestuario que Jim Henson y su equipo le habían preparado para su entrada en el universo de la rana Gustavo. Sin embargo, se plegó a las exigencias del show… y gracias a ello tuvimos esta sesión selvática junto a Doctor Teeth and the Electric Mayhem, uno de los momentos más divertidos de su carrera.

Y eso no fue todo: la intervención de Elton también incluyó la interpretación de su hit Don't Go Breaking My Heart a dúo con una Miss Piggy entregadísima. En lo que a duelos de egos se refiere, la cultura pop llegó aquí a una de sus cumbres históricas.

De nuevo en pie para 'I'm Still Standing' (1983)

¿Qué pinta este videoclip en un listado como el nuestro? Fácil. Planeado por Elton como una resurrección para su carrera tras sus años dantescos de finales de los 70, I'm Still Standing se rodó en parte en el paseo de la Croisette, un lugar asociado para siempre al festival de cine más importante del mundo.

Asimismo, el director del clip fue Russell Mulcahy, cotizado currante del clip ochentero que tres años más tarde pasaría al cine rodando Los inmortales. Un filme que bien podría haberse inspirado en la capacidad de Elton John para sobrevivir a los mayores fregados y emerger de ellos como si tal cosa.

Hakuna Matata en 'El rey león' (1994)

El compositor Alan Menken estaba muy ocupado, así que el letrista Tim Rice exigió a Disney que le encontrara un músico a la altura para esta película. Y vaya si el estudio dio en la diana: con la consigna de "escribir canciones que los niños pudieran disfrutar", Elton John se marcó temas tan memorables como Can You Feel the Love Tonight, Circle of Life y, sí, Hakuna Matata.

Gracias a su trabajo, el músico inglés se llevó a casa un Oscar a mejor canción original, aparte de otras dos nominaciones a la misma categoría. Y, si quieres saber su opinión sobre el remake digital firmado por Jon Favreau… mejor no le tires mucho de la lengua, porque no le gustó un pelo.

San Valentín en 'Los Simpson' (1999)

Como toda estrella que se precie, Elton tuvo su cameo junto a la familia amarilla. Un aterrizaje de emergencia en Springfield, un par de estupideces de Homer… y ahí le tuvimos como invitado especial en la celebración de San Valentín en el Badulaque, cantando Your Song. Apu incluso preparó un fresisuís de champán para remojar el evento.

Sábado noche en 'Ally McBeal' (2001)

Para su aparición en esta serie señera del cambio de siglo, también destacada por sus cameos musicales, Elton vistió una chupa vaquera con remaches para una interpretación muy musculosa de Saturday Night's Alright for Fighting, uno de los temas más macarras de su época dorada.

Cautivo en 'Kingsman: El círculo de oro' (2017)

La verdad es que Matthew Vaughn le ofreció un auténtico caramelo a Elton John para su aparición en esta película. Bueno, más bien una tienda de golosinas entera: ser el rehén de una supervillana interpretada por Julianne Moore, moverse por un decorado lleno de guiños a sus temas clásicos… y rematar la faena interviniendo en la batalla final con una patada voladora.

Además, la secuela de Kingsman supuso el primer encuentro entre Elton y Taron Egerton. Un actor que, como veremos a continuación, ha tenido mucho peso en su perfil cinematográfico.

Contándonos su vida en 'Rocketman' (2019)

Teniendo al propio Elton John de productor, estaba claro que Rocketman no iba a ser el biopic más imparcial de la historia. Pero poco nos importa, porque al menos se tomó en serio su cometido de funcionar como película musical, recreando algunos de los temas estelares del músico en forma de números autobiográficos.

Además de ganar el Oscar a la mejor canción original, Rocketman le procuró a Taron Egerton un Globo de Oro… y nos demostró que el actor anda sobrado de garganta. Por si te quedan dudas, aquí le tienes marcándose en directo la siempre sublime Tiny Dancer con el propio Elton John al piano.