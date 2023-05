Will Poulter se ha transformado en uno de los actores con mayor proyección en el MCU tras su intervención como Adam Warlock en Guardianes de la Galaxia Vol. 3. Este personaje nos ha permitido echar un vistazo al estricto entrenamiento del actor para introducirse en un papel tan demandante físicamente y nos ha ofrecido también algunas de las anécdotas más divertidas en la trayectoria profesional del británico.

Conocido por títulos como Las crónicas de Narnia: La travesía del viajero del alba, Somos los Miller, El corredor del laberinto o Black Mirror: Bandersnatch, Poulter resulta una cara bien conocida para el público. Sin embargo, esto no ha impedido que muchos se hayan confundido con otros personajes o actores del cine y la televisión.

En una entrevista reciente para GQ, Poulter recordaba una anécdota inverosímil en la que fue señalado con un personaje de Toy Story. "La semana pasada un tipo me dijo en un urinario de Los Ángeles: 'Tú estabas en Toy Story, ¿verdad?'. Y yo estaba en plan: 'bueno, eso era animación".

El meme de Will Poulter y 'Toy Story'

Un momento incómodo en el que intentó ser lo más cortés posible. "No quería ser brusco. También aprecio que haya un meme dando vueltas. Me vestí como Sid de Toy Story por la semana del anti-bullying, algo que podría decirse que no me ha ayudado mucho. Pero Toy Story fue estrenada en 1995 y yo tenía dos años. Y no han hecho tampoco un live-action", añade el actor.

En 2017, Poulter se disfrazaba por Halloween de Sid Phillips, respondiendo así a los comentarios que señalaban el parecido considerable entre ambos. Una festividad que coincide con la semana contra el bullying, por lo que el intérprete intentó aprovechar la coyuntura. Algo que se volvería en su propia contra.

El cambio físico de Will Poulter

Sid es el principal antagonista de la primera entrega de Toy Story, que ejercía la peor violencia contra su vecino Andy. Un joven que cambiaba su forma de ver el mundo tras descubrir que los juguetes tenían vida.

"Es divertido cuando las tendencias en internet hacen que todo el contexto se pierda y solo se hable de las transformaciones repentinas. Es difícil no tomarlo como un cumplido ambiguo", señala el actor, que, también incide en que no siempre es cómodo recibir comparaciones.

"Resulta extraño cuando la gente empieza a debatir sobre mi apariencia física en internet en cuanto a si soy atractivo no. Estoy muy cómodo y seguro sabiendo que no soy convencionalmente atractivo y siempre he tenido comentarios sobre mi aspecto inusual", señala el británico sobre el aluvión de mensajes que ha recibido estos años.

Poulter lamenta este aspecto de las redes sociales que, precisamente, ardían estos días ante su última transformación física. Un hecho que considera como una "idea problemática cuando la opinión de todos sobre cada cosa importa de igual manera". Un hecho relacionado con los mensajes malintencionados de ciertos internautas obsesionados con destruir a las figuras públicas escondidos tras la pantalla de su ordenador.

