La vida de superhéroe no siempre es la vida mejor. Toca ser altruista, jugarse el tipo para salvar al mundo y, al final del día, terminar ejerciendo de brújula moral, incluso cuando te apetece tomar decisiones cuestionables.

Tampoco es fácil ser actor y tener que meterte en la piel de un superhéroe. Al fin y al cabo, se tiene que conseguir el físico de un superhombre con la capacidad de rescatar a la humanidad de cualquier amenaza, y eso exige mucho músculo y poca grasa saturada en la dieta.

La última estrella de Hollywood que ha tenido que someterse a un duro entrenamiento, así como a una dieta estricta, por exigencias del guion de Marvel, ha sido Will Poulter, el británico tras la piel dorada de Adam Warlock en Guardianes de la galaxia: Volumen 3.

En pantalla, le toca medirse a los aguerridos protagonistas espaciales que han podido con Thanos (Josh Brolin) mientras que fuera de ella, Poulter debe cumplir con lo que los fans esperan de uno de los personajes más poderosos de los cómics, un humanoide sintético capaz de absorber energía cósmica y en perpetua crisis existencial.

Dieta y entrenamiento para 'Guardianes de la galaxia 3'

El actor ha desvelado que nada más fichar por Guardianes de la galaxia: Volumen 3, empezó a trabajar, a ejercitarse y a seguir una dieta para poder dar vida a Adam Warlock. Gunn confirmó que el actor se sumaba a la tercera entrega de la franquicia en octubre de 2021 y, a los pocos días, Poulter confirmaba en Flip Your Wig que ya estaba manos a la obra para conseguir el espectacular físico de Warlock.

En una entrevista para The Independent (vía Looper), el intérprete aseguró que, durante la preparación, su vida consistía en entrenar: "Mucho gimnasio y una dieta muy específica". Asimismo, reconoció los sacrificios que le tocó hacer: "Toda tu vida social tiene que ponerse en el asiento de atrás. Estoy en una rutina que es tan rígida que no he podido salir a cenar con amigos".

Más allá de la rutina en el gimnasio, el británico insistía sobre todo en la alimentación como vía para lograr sus objetivos de cara al filme. Tal y como desvelaba, se sometió a varias dietas diferentes a lo largo de los meses, con algunas más centradas en la ingesta calórica y otras más restrictivas con la cantidad de alimentos que consumía.

Algunas estaban más enfocadas en construir masa muscular, otras en eliminar grasas y otras en mantener el peso. A pesar de no detallar en qué consistían estas rutinas de alimentación, justo después de anunciarse su fichaje el actor se reunió con GQ y llevó consigo un batido de proteínas para ganar volumen.

En esa misma entrevista, el británico admitió que se había centrado en la preparación para Warlock, dejando de lado otros proyectos. "Me he encerrado en banda y me he enfocado solo en este rol", diría. En un encuentro con Variety, volvería a subrayar: "Mi trabajo era entrenar y comer". Así, aunque Poulter ha evitado hablar sobre en qué ha consistido exactamente su preparación, sí que ha enfatizado varias veces que se ha dedicado en cuerpo y alma al proyecto, concentrándose solo en trabajar para el personaje durante ese periodo.

No te lo recomienda

Will Poulter en 'Guardianes de la galaxia: Volumen 3' Disney

El año pasado, el actor concedía una entrevista con The Independent (vía Hypebeast) en la que hablaba abiertamente sobre las dificultades para estar a la altura del físico que exigía un rol así.

"Es difícil hablar del tema porque con Marvel todo son secretitos", explicaba Poulter: "Pero lo más importante es que tu salud física y mental tienen que estar a tope, y las metas estéticas tienen que ser secundarias. De lo contrario, acabas promoviendo algo que es poco sano y poco realista si no tienes el respaldo financiero de un estudio pagándote las comidas y el entrenamiento".

"Con respecto a eso, estoy en una situación privilegiada, y no le recomendaría a nadie hacer lo que yo hice para ponerme a punto para ese trabajo", continuaba, asegurando que sufrió sobre todo las restricciones dietéticas. "He seguido una serie de dietas diferentes a lo largo de los últimos meses y ahora estoy en una fase de mantenimiento, lo cual es muy agradable", señalaba.

"No estoy comiendo cantidades enormes de comida para acumular masa ni tampoco estoy a régimen. Solo mantengo mi peso", explicaba el actor. "Ha habido momentos en los que miraba a la comida y pensaba que ya no podía más, y en un abrir y cerrar de ojos pensaba que me iba a comer los muebles del hambre que tenía".

