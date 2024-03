¿Quién es Jaafar Jackson? El protagonista del próximo biopic sobre las luces y sombras del Rey del Pop

Si el biopic es la canción de moda, Michael Jackson tenía que salir a bailarla. En las carteleras de España, el británico Kingsley Ben-Adir se ha disfrazado de Bob Marley en su biografía cinematográfica. El rey del reggae ha coincidido, lateralmente, con el rey del rock gracias a Priscilla, de Sofia Coppola. Sólo quedaba una monarquía musical por explorar: la del pop.

Michael se estrenará en 2025. El biopic de Michael Jackson ha comenzado a rodarse y ya se conoce el nombre de sus principales responsables. En la dirección está Antoine Fuqua, quien, en un documental de 2019, convirtió la vida de Muhammad Ali en un combate de boxeo.

Colman Domingo será el padre de Michael Jackson Getty Images

Tampoco es ajeno Miles Teller, uno de los principales integrantes del reparto, al biopic: en su último papel, el protagonista de Whiplash interpretó en La oferta al productor que puso en pie El padrino. Sin embargo, el centro del escenario lo ocupa Jaafar Jackson, que nunca se había puesto ante una cámara de cine. Él se meterá en la piel de Michael Jackson.

¿Quién es Jaafar Jackson?

Su apellido no es casual. Jaafar Jackson es hijo de Jermaine Jackson, uno de los Jackson 5 y hermano de Michael Jackson. En consecuencia, Jaafar interpretará a su tío en el venidero biopic. ¿Y esas son todas sus credenciales? Pues se diría que, en el fondo, sí.

Jaafar Jackson nunca había actuado en el cine. Ni siquiera en un cortometraje. De hecho, hasta la adolescencia, Jaafar quiso ser jugador de golf profesional. En una familia adherida, durante décadas, a la fama, el sobrino del rey se ha mantenido en un segundo plano. Sólo en una ocasión abandonó su puesto, y no precisamente por un motivo feliz: cuando tenía 13 años, la policía se presentó en casa de Jaafar, acompañada de los servicios sociales. Habían descubierto que alguien acababa de recoger una pistola táser comprada por internet y el rastro les había llevado hasta una mansión en Los Ángeles. Su orgulloso propietario era Jaafar.

Entre partido y partido de golf, Jaafar hacía sus pinitos como cantante. Aprendió a bailar y descubrió que entonar se le daba mejor que hacer un hoyo en uno. En 2019, se produjo su inevitable debut: Jaafar publicó su primer single. Hasta ahora, Got me singing es su única prueba de vida. El propio título de la canción (Me has hecho cantar) suena a claudicación: Os prometo que lo intenté. Pasé muchas horas con un palo de golf en la mano e incluso armé mi pequeño escándalo familiar, pero no fue posible. Soy un Jackson. Así que heme aquí, ante un micrófono, cantando.

Jaafar Jackson pasó, supuestamente, un largo proceso de selección para interpretar a su tío en la película de Fuqua. Se habla de dos años en los que el director de casting estuvo deshojando la margarita. Tal vez. Jaafar competía con alguno de sus primos. En cualquier caso, el biopic ya está en marcha y hemos podido ver que Jaafar comparte con su tío algo más que el apellido.

