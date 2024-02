Crítica de 'Bob Marley: One Love': Un retrato del mito que se queda en hagiografía

Valoración: 'Bob Marley: One Love'

Con sus verdades a medias, sus sacrificios a las convenciones narrativas y esas figuras carismáticas devorando el relato, el biopic siempre es un género sospechoso. Y no digamos si, como en el caso de Bob Marley: One Love, la familia del protagonista aparece como productora de la cinta. En casos como este, las dudas acerca de qué hechos y actitudes estarán procurando sanear, cuando no ocultar, resultan inevitables.

Para colmo, la película de Reinaldo Marcus Green aborda una figura compleja y no siempre ejemplar. Porque Marley no fue solo un músico de talento inmenso, o la primera estrella pop surgida del Tercer Mundo, sino también un tótem de gran influencia en asuntos tan espinosos como la política y la religión.

Así pues, One Love empieza a venirse abajo nada más empezar, cuando la vemos recurrir a soluciones demasiado fáciles. Una parrafada inicial para explicarnos dónde estamos (la Jamaica de finales de los 70, al borde de la guerra civil) y las canciones del ídolo para ganarse nuestra complicidad: por mucha distancia que uno procure mantener, el ritmo de Get Up, Stand Up hace difícil quedarse quieto en la butaca.

El resto de la película se ajusta a estas (bajas) expectativas. Por mucho que Kingsley Ben-Adir y Lashana Lynch pongan su carisma al servicio de sus personajes, es difícil no arrugar la nariz ante un guion que simplifica al primero en cuatro trazos (fútbol, reggae, activismo y rastafarismo) mientras retrata a la segunda (Rita Marley, que también ha tomado parte en la producción) mediante el cliché de la mujer leal y sufriente.

Y, si uno conoce la biografía de Marley, o ha visto el estupendo documental que le dedicó Kevin McDonald en 2012, las suspicacias aumentan. Detalles como la larga relación del músico con la modelo Cindy Breakspeare, su legión de hijos ilegítimos o la cerrazón religiosa que acabó costándole la vida son, bien difuminados hasta la inanidad, o directamente omitidos para no perjudicar su aura de profeta y mártir.

A esto se añade una ausencia casi total de contexto, sobre todo en la parte artística de la historia: viendo esos flashbacks sobre su juventud, cualquiera diría que Bob Marley creó el reggae de la nada, cuando su papel fue el de una figura destacadísima, pero ni mucho menos solitaria, dentro del amplísimo universo musical de la isla.

En la historia de la música popular, Marley ha quedado como el icono que abrió los oídos del mundo a un ritmo nuevo, bañándolo además con proclamas que, matices aparte, siguen vigentes. Su biopic, sin embargo, queda como una de tantas películas que prometen explicarnos una vida y se quedan en mera recreación de un mito sobre el cual hay fuentes más complejas, más veraces y mucho mejores.