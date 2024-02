Primera imagen del biopic de Michael Jackson: Jafaar Anderson se transforma en el Rey del Pop

Una infancia infernal. Miles de millones de discos vendidos. Acusaciones de lo más sórdidas, pero nunca demostradas. Una presencia única sobre el escenario. Esos son solo algunos de los desafíos a los que tendrá que hacer frente Michael, el biopic de Michael Jackson, cuando se estrene en 2025.

De momento, la película que dirige Antoine Fuqua (Training Day) a partir de un guion de John Logan (Skyfall, Gladiator) cuenta con una baza muy potente en Jafaar Anderson, sobrino del músico, que ahora debuta como actor protagonizando el filme.

Así aparecerá Jafaar Anderson como Michael Jackson

La primera foto de Michael (vía Deadline) muestra a un Anderson clavado a su difunto tío, recreando la interpretación de Man in the Mirror en la gira del álbum Dangerous (1991).

Jafaar Anderson como Michael Jackson en el biopic 'Michael' Kevin Mazur / Lionsgate

Kevin Mazur, responsable de la imagen, fue uno de los fotógrafos que trabajaron con Jackson en la preparación del documental This Is It (2009). Y, a juzgar por sus declaraciones, ha quedado impresionadísimo con la interpretación de Jafaar Anderson.

"Al verle actuar, pensé: 'Wow, es Michael'. Su aspecto, su forma de moverse, sus gestos, todo: es Michael Jackson", afirma. Y remacha: "Para aquellos que no tuvieron la oportunidad de ver a Michael actuando en directo cuando estaba en vida: así es como era".

Antoine Fuqua, por su parte, no se corta al elogiar a su actor principal: "Va más allá del parecido físico. Es el espíritu de Michael el que aparece de forma mágica. Tienes que experimentarlo para creerlo".

El reparto de Michael también incluye a Colman Domingo como Joe, el padre (maltratador) del artista, Nia Long como su madre Katherine y Miles Teller como el abogado John Branca, uno de los albaceas testamentarios de Jackson, que también ejerce como productor de la película.

