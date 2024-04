¿Quién es Brian Peck? El agresor sexual de Drake Bell en Nickelodeon y al que defendieron actores de Hollywood

Aunque la docuserie Quiet on set ha sido distribuida por HBO Max, aún no está disponible en España en esta o en otra plataforma. A lo largo de sus cuatro episodios, Quiet on set se traslada a los platós de rodaje de Nickelodeon en la década de los noventa y los primeros dos mil. Y la fotografía general que hace no es muy favorable.

En su metraje se alternan productores hostiles que abroncaban violentamente a los actores infantiles, abusos de poder e, incluso, agresiones sexuales. En este último capítulo, el nombre de Drake Bell sale a flote. Bell, que hoy ronda la cuarentena, tenía 15 años cuando fue violado por su mánager, Brian Peck, al que había conocido durante el rodaje de The Amanda Show, que Drake Bell y Amanda Bynes protagonizaban. Peck agredió sexualmente a Bell mientras dormía y fue condenado a varios meses de prisión. Y, de forma inexplicable, cuando salió de la cárcel, siguió trabajando como si nada hubiese ocurrido.

¿Quién es Brian Peck?

Brian Peck es, ante todo, un hombre con muchos amigos. Su carrera como actor, aunque larga, no le proporcionó ningún instante de lucimiento. Apareció en películas como El regreso de los muertos vivientes, pero siempre en papeles de minutos o segundos de duración. Entre tanto, Peck iba acumulando contactos, afianzando lealtades, amasando amistades.

Brian Peck también trabajaba como entrenador de actores y, durante una época, como entrenador de diálogos y mánager oficioso. Uno de sus representados fue Drake Bell, después de convencerlo para que dejase a su anterior representante porque le robaba. Con la artimaña de no perder tiempo mientras hacían una ronda de audiciones, Peck invitó a su casa a Bell. Si dormía allí, no perderían tiempo y podrían salir más temprano para hacer más casting. Bell se despertó esa noche y encontró a su mánager echado sobre él en la cama. Lo denunció varios meses después, aterrorizado, cuando se enteró de que Brian Peck quería un papel en la serie a la que Bell acababa de llegar.

Según Kyle Sullivan otra estrella infantil, Brian Peck tenía un amigo del que se sentía especialmente orgulloso: John Wayne Gacy. El payaso asesino, como así se conocía a este siniestro John Wayne, mató a, al menos, 33 niños, aunque se teme que la cifra sea mayor, y fue ejecutado en 1994. Brian Peck se carteaba con John Wayne Gacy cuando este esperaba turno en el corredor de la muerte, y lucía en las paredes de su casa el cuadro de un payaso que John Wayne le había enviado.

Cuando, en 2004, fue Brian Peck el que pasó por la cárcel, sus amigos se comportaron con él como él se había portado con John Wayne. Lejos de condenarlo, cerraron filas. James Marsden, que luego se mostraría arrepentido de su apoyo, le envió una carta en la que decía que el dolor que Peck atravesaba era equiparable al que sufrirían cientos de hombres. Will Friedle y Rider Strong también apoyaron a Peck, y más tarde se retractarían porque, dijeron, Peck había alterado en su versión la realidad, y ellos, ingenuamente, lo habían creído.

Sea como sea, lo cierto es que Peck salió de la cárcel y no tuvo que preocuparse por el trabajo. Hasta 2018, ha seguido dejándose ver en películas y series, aunque rara vez aparezca acreditado en los títulos. Pero estaba ahí. O, al menos, estuvo ahí, sin que a nadie le importase demasiado.

