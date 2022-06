James Marsden vuelve en la cuarta temporada de ‘Westworld’

En un principio parecía haber sido concebida como la nueva Juego de tronos (o, al menos, como algo que pudiera mantener la conversación pública una vez la adaptación de George R.R. Martin concluyera), pero pronto Westworld demostró ir por libre. Desarrollada por Lisa Joy y Jonathan Nolan, esta revisión tardía de Almas de metal acumuló todo tipo de giros y derivas argumentales, erigiéndose como una de las series más enigmáticas y libres de la actualidad. Hasta el punto que, de cara a su cuarta temporada, los fans pueden esperar virtualmente cualquier cosa, y el tráiler correspondiente se encargó de fortalecer esa impresión.

Westworld regresa este 26 de junio a HBO Max, y a veinte días del estreno de la nueva temporada ha tenido lugar un panel en el festival ATX TV de Austin. A él se desplazó la citada Lisa Joy en compañía de las principales estrellas de la serie: Evan Rachel Wood, Jeffrey Wright, Ed Harris, Tessa Thompson, Aaron Paul y Thandiwe Newton. Y, a última hora, un actor al que hacía tiempo que los fans no veían en ese entorno, James Marsden. Marsden interpretó al androide Teddy Flood en las dos primeras temporadas de Westworld, y su aparición en el evento vino a confirmar su regreso de cara a la siguiente tanda.

Un anuncio bastante interesante, porque el motivo de su eliminación en la trama de Westworld era… su presunta muerte. Ante los drásticos cambios en la programación de su compañera robótica Dolores (Rachel Wood), Teddy se sumía en la angustia y se suicidaba en el penúltimo episodio de la segunda temporada, de forma que no habíamos vuelto a saber de él desde entonces. Su regreso a Westworld podría venir motivado por su resurrección, o por la aparición de un androide semejante, que implicaría a Marsden interpretando un papel sensiblemente distinto. A este respecto no se llegó a confirmar nada, pero no hay duda de que el intérprete visto en X-Men o El diario de Noa vuelve a formar parte del reparto regular.

La cuarta temporada de Westworld, de la que no se sabe gran cosa pues el tráiler se encargó de asaetearnos con imágenes cuidadosamente ambiguas, ha sido descrita como “una oscura odisea sobre el destino de la vida sintiente en la Tierra”. Además de los intérpretes citados, también ha trascendido que Ariana DeBose, reciente ganadora del Oscar por West Side Story, tendrá un papel recurrente en los nuevos episodios.

