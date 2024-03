¿Por qué Amanda Bynes no quiso hablar sobre su etapa en Nickelodeon en el documental 'Quiet on Set'?

Este mes de marzo, la cadena de televisión Investigation Discovery estrenó la serie documental Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV. Su lanzamiento vino acompañado de mucha repercusión mediática debido a los abusos sexuales y malos tratos que sufrieron algunas de las estrellas de Nickelodeon, que por aquel entonces eran menores de edad.

El caso más sonado fue el de Drake Bell, que afirmó haber sufrido abusos por parte de Brian Peck durante varios años. Él mismo fue quien puso la denuncia anónima que condenó a Peck a una pena de 16 meses en prisión. Los hechos tuvieron lugar cuando el actor, ahora de 37 años, participaba en El show de Amanda, poco antes del comienzo de la comedia adolescente Drake & Josh.

A raíz de la emisión de la docuserie, se ha teorizado sobre la situación de Amanda Bynes, protagonista de El show de Amanda. En uno de los episodios, una escena muestra a la actriz, por aquel entonces menor de edad, en un jacuzzi junto a Dan Schneider, señalado por generar conductas tóxicas en los programas en los que trabajó como productor.

Bynes se negó a pronunciarse sobre la polémica que salpica a Schneider. Según TMZ, rechazó una entrevista que se incluiría en Quiet on Set debido a que no tuvo "malas experiencias" y consideraba que no añadiría nada nuevo. Además, sus padres también se negaron a participar en la docuserie y eligieron mantenerse al margen del foco mediático.

Schneider y Nickelodeon rompieron su relación en 2018. Las investigaciones dentro del canal infantil no demostraron pruebas de mala conducta sexual por parte del productor, pero sí comprobaron que su comportamiento en los rodajes era abusivo. Las acusaciones van desde gritos y alaridos hasta amenazas hacia los trabajadores. Dos guionistas, Jenny Kilgen y Christy Stratton, aseguraron que promovía un ambiente machista y tóxico.

Aunque muchos miembros por aquel entonces del equipo de El show de Amanda señalan que la relación entre Schneider y Bynes era muy estrecha, no parece que la actriz lo recuerde como una experiencia negativa. Aun así, comentó que se sentía "triste y disgustada" sobre las alegaciones en contra del productor.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.