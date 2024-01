¿Qué fue de los protagonistas de 'iCarly'? La serie que triunfó en Clan

Los que crecieron durante la década de los 90 y los 2000 en España tienen muchas series grabadas en la memoria, como Física o Química, Hannah Montana, Patito Feo o iCarly. Esta última se emitió en Clan, aunque es una producción original de Nickleodeon que se estrenó en el año 2007 y estuvo hasta el 2012 en emisión. Sus cinco protagonistas se convirtieron en estrellas infantiles gracias a la sitcom, aunque las carreras de cada uno de ellos tuvieron un éxito diferente.

Una década después de su final se hizo un revival con varios de sus protagonistas (no todos) que en España se pudo ver a través de SkyShowtime, pero que tras tres temporadas ha sido cancelado hace apenas unos meses. ¿Qué hicieron los principales actores de iCarly durante los nueve años en los que no estuvieron interpretando a Carly, Sam, Freddy y compañía?

Miranda Cosgrove (Jenny): cantante y actriz de doblaje

La protagonista absoluta de la serie, Miranda Cosgrove, también intentó iniciar una carrera musical, llegando a sacar incluso dos discos y realizando dos tours (uno fue cancelado a la mitad por un accidente de bus), aunque sin mucho éxito.

Desde que finalizó la serie original ha participado en pocos proyectos, todos sin mucha repercusión, como la película Los intrusos (2015) o la serie Crowded. Donde sí ha destacado la actriz ha sido en el doblaje, poniendo voz a Margo en las películas de Gru: mi villano favorito, así como en su faceta de presentadora de televisión.

Jennette McCurdy (Sam): adiós a la interpretación

La mejor amiga de Carly, Sam, estaba interpretada por una Jennette McCurdy que no tuvo buenas experiencias en la serie, tal y como recoge en sus memorias superventas Me alegro de que mi madre haya muerto. Tras el final de iCarly, la actriz protagonizó Sam & Cat junto a Ariana Grande, que por aquel entonces aparecía en Victorious.

La nueva sitcom apenas duró una temporada tras los problemas de McCurdy con los responsables, que a pesar de trabajar en varios proyectos tiempo después, como la película Pet (2015) o la serie Between, en 2018 decidió dejar el mundo de la actuación. Ni siquiera volvió para el revival.

Jennette McCurdy y Miranda Cosgrove en iCarly Nickleodeon

Nathan Kress (Freddy): pocas apariciones en pantalla

Otro de los grandes amigos de Carly era Freddy, el técnico de la ficticia webserie que estaba enamorado del personaje de Miranda Cosgrove y al que interpretaba el joven actor Nathan Kress. Después del final de iCarly tuvo pocas apariciones importantes tanto en el cine como en la televisión, y exceptuando la película catastrófica En el ojo de la tormenta (2014) solo ha participado en ficciones de manera esporádica. Eso sí, ha dado sus primeros pasos como director, siendo el encargado incluso de varios capítulos del revival.

Jerry Trainor (Spencer): sin éxito posterior a 'iCarly'

El hermano mayor de Carly estaba interpretado por Jerry Trainor, que entre la ficción original y el regreso de la sitcom no ha tenido excesivo éxito comercial en los proyectos en los que ha participado. Sobre todo ha desarrollado su carrera en el mundo de la televisión, y aunque consiguió protagonizar otra comedia nada más acabar iCarly, Wendell & Vinnie, el resto de sus apariciones han sido más bien recurrentes.

Miranda Cosgrove (Carly) y Jerry Trainor (Spencer) en el revival de 'iCarly' Paramount+

Noah Munck (Gibby): productor musical

El quinto personaje en discordia era el de Gibby, un amigo un tanto extraño que estaba interpretado por Noah Munck. El actor sumó otro trabajo importante a su curriculum a partir de 2014 cuando obtuvo un rol secundario en otra sitcom, The Goldbergs, aunque no tuvo más apariciones notables ni en series ni en películas. Munck no participó en el revival, aunque sí tuvo una breve carrera como productor de música electrónica, pero lleva más de un lustro sin lanzar ninguna canción.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.